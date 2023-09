Alemannia Aachen will die Wende: "Werden über uns hinauswachsen müssen"

Alemannia Aachen empfängt am Samstag den 1. FC Köln II. Trainer Heiner Backhaus bangt um Torjäger Marc Brasnic.

Mit großen Ambitionen in die Saison gegangen - und nach acht Spieltagen schon neun Punkte hinter dem Aufstiegsplatz zurück. So hatten sich die Verantwortlichen von Alemannia Aachen das nicht vorgestellt.

Trainer Heiner Backhaus ist nach zwei Spielen im Amt immerhin noch ungeschlagen. Doch mit dem auf den Debüt-Sieg gegen Rödinghausen folgenden 0:0 gegen Schlusslicht Fortuna Düsseldorf II konnte er die Trendwende noch nicht einleiten.

Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Samstag: Die zweite Mannschaft des 1. FC Köln gastiert auf dem Tivoli (14 Uhr, RS-Liveticker). "Wir brauchen eine totale Wachheit, was Zweikampfhärte angeht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg in so einem Spiel", erklärt Backhaus den Plan in einer Medienrunde. Er warnt: "Wenn wir nicht hellwach sind, gerade nach Ballverlusten, wird es schnell in unsere Tiefe gehen."

Denn der Gegner aus Köln sei sehr spielstark, habe ein gutes Umschaltspiel nach vorne und bringe vor allem ein "extremes Tempo" mit, analysiert der 41-Jährige. Er bezeichnet die FC-Talente, die zuletzt zwar die erste Niederlage kassierten, nach einem insgesamt guten Start aber den sechsten Platz belegen, seien der bislang stärkste Gegner in Backhaus Amtszeit. "Sie stehen in der Tabelle zurecht so gut da."

Gegen die Domstädter hofft Backhaus einmal mehr auch auf den Faktor Fans. Rund 11.000 Anhänger werden beim Zuschauerprimus an diesem Samstag erwartet. "Wir brauchen die Atmosphäre hinter uns, um über uns hinauszuwachsen. Das werden wir müssen, um sie zu schlagen."

Nach der Nullnummer in Düsseldorf hatte der 41-Jährige seine Mannschaft für den Auftritt in der ersten Halbzeit kritisiert. Lob verteilte er hingegen für die zweiten 45 Minuten. Am Ende sei es die mangelnde Chancenverwertung gewesen, die den Sieg verwehrt hätte. "Daran gemessen müssen wir das Spiel gewinnen."

Was auf dem Weg zu mehr Effektivität helfen könnte: eine Rückkehr von Marc Brasnic. Mit vier Treffern ist der Sommer-Zugang der beste Torjäger. Gegen Düsseldorf war der Angreifer für die Startelf vorgesehen, musste aber kurzfristig passen. Backhaus hofft, dass Brasnic rechtzeitig fit wird: "Er wäre ein wichtiger Spieler für so ein heißes Spiel." Zudem stand am Donnerstag laut dem Coach ein Fragezeichen hinter Sascha Marquet.