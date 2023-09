RWO: Keeper Benz - "Ich würde es nicht als Dämpfer bezeichnen"

Rot-Weiß Oberhausen ist in der Regionalliga West seit sechs Spielen ungeschlagen. Torhüter Robin Benz hat großen Anteil an den guten Ergebnissen seiner Mannschaft.

Rot-Weiß Oberhausen belegt derzeit den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga West.

Die Mannschaft von Cheftrainer Jörn Nowak ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Zuletzt holte RWO einen Punkt beim 0:0 im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln. RWO-Keeper Robin Benz musste in den vergangenen drei Partien kein einziges Mal hinter sich greifen.

Insgesamt kassierten die Oberhausener in der laufenden Spielzeit nur fünf Gegentreffer. Nur Spitzenreiter Fortuna Köln kassierte ein Gegentor weniger. Auch beim Spiel gegen Fortuna Köln zeigte Torhüter Benz erneut seine Klasse. Beispielsweise als er im ersten Durchgang der Partie eine Chance aus spitzem Winkel von Ex-RWO-Spieler Arnold Budimbu stark vereitelte.

Trotz seiner sehenswerten Bilanz blieb der Oberhausener Schlussmann bescheiden. „Es ist nicht nur mein Verdienst, denn die gesamte Mannschaft hat sich in den letzten Wochen weiterentwickelt. Jeder haut sich voll rein, egal ob in der Defensive oder in der Offensive. Wie gesagt, es ist nicht nur mein Verdienst, denn jeder von uns verhält sich sehr mannschaftsdienlich und alle wollen die Null halten”, erklärte Benz.

Wäre den Oberhausenern im Spiel gegen Köln der goldene Treffer gelungen, dann stünde jetzt RWO anstatt der Fortuna an der Tabellenspitze der Liga. Trotz der verpassten Tabellenführung nehmen Benz und seine Mannschaftskameraden positive Erkenntnisse mit aus der Partie.

„Ich würde es nicht als Dämpfer bezeichnen, denn wir haben gegen eine starke Kölner Mannschaft einen Punkt geholt und das dritte Mal in Folge zu Null gespielt. Es wird uns in Zukunft noch mehr Selbstvertrauen geben, weil wir wissen, dass wir auch die Spiele gegen die Spitzenteams dominieren können”, verriet der Torhüter.

In der kommenden Woche wird Rot-Weiß Oberhausen bei Rot Weiss Ahlen gastieren. Die Ahlener sind schlecht in die Saison gestartet und haben nur fünf Punkte auf dem Konto. Dazu kassierte der kommende Gegner von RWO mit 16 Toren die zweitmeisten Gegentreffer der Liga. Nur Borussia Mönchengladbach II kassierte mit 19 Gegentreffern mehr.

Obwohl die Oberhausener als Favorit nach Ahlen reisen werden, will Benz das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Die Tabelle spricht zwar für sich, jedoch werden wir genauso in die Partie gehen, wie in die vorherigen auch. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen und wieder zu Null spielen”, erklärte Oberhausens Nummer eins in Bezug auf den kommenden Gegner.