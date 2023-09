Regionalligist Wuppertaler SV möchte am Samstag beim SC Paderborn II die Tabellenführung ausbauen. Mit dabei: Charlison Benschop.

Obwohl der Wuppertaler SV in der Sommerpause mit Serhat-Semih Güler den letztjährigen Torschützenkönig verlor und dazu noch Spielmacher Marco Stiepermann den Verein verließ, grüßt der WSV nach sechs Spieltagen ungeschlagen von der Tabellenspitze. Fünf Siege und ein Remis – eine tolle Bilanz.

Ein Grund für den aktuellen Lauf des Traditionsvereins ist die kluge Transferpolitik von Sportchef Gaetano Manno. Vor allem ein Neuzugang stach zuletzt hervor. Die Rede ist von Charlison Benschop.

Der 34-Jährige wechselte im Juli 2023 vom niederländischen Zweitligisten De Graafschap an die Wupper. In den ersten sechs Liga-Partien sammelte der frühere 16-fache Bundesliga-Spieler starke sieben Scorerpunkte (4 Tore, 3 Vorlagen) und ist der Unterschiedsspieler in der Offensive des WSV.

Der Lohn: Benschop wurde für die Nationalmannschaft von Curaçao nominiert. Bislang absolvierte der Mittelstürmer zehn Länderspiele (3 Tore), zuletzt war er bei der WM-Qualifikation im Jahr 2021 im Einsatz. So schnell wird aber kein weiteres Spiel hinzukommen, denn Benschop sagte die Teilnahme ab.

Er möchte den Weg mit uns weitergehen und nicht in einer entscheidenden Phase fehlen. Da merkt man einfach, was für ein toller Charakter er ist. Charlison hat die Nationalmannschaft für den WSV abgesagt – und das in seinem Alter. Das verdient Respekt Gaetano Manno über Benschop.

Zu dieser Thematik nahm Manno am Donnerstag Stellung. Der 41-Jährige betonte: "Ja, er wurde nominiert, aber er hat diese Teilnahme für uns abgesagt. Er möchte den Weg mit uns weitergehen und nicht in einer entscheidenden Phase fehlen. Da merkt man einfach, was für ein toller Charakter er ist. Charlison hat der Nationalmannschaft für den WSV abgesagt – und das in seinem Alter. Das verdient Respekt."

Ob Top-Torjäger Benschop bald an der Seite eines weiteren ehemaligen Bundesliga-Spielers stürmen wird, ist noch offen. Denn: Marco Terrazzino trainiert seit dem 22. August bei Wuppertal mit. Der vereinslose 32-Jährige kann in seiner Vita auf 73 Partien im deutschen Oberhaus und 131 Zweitliga-Spiele zurückblicken.

WSV-Sportchef Manno erklärte: "Vielleicht nochmal zur Ausganslage: Der Junge hatte mich vor Wochen angerufen und gefragt, ob er sich fithalten darf. Dem Wunsch habe ich gerne zugestimmt. Man hat in den drei Wochen auch gesehen, dass er sich anpasst, obwohl er eine tolle Vita hat. Wir sind aber noch gar nicht in die Verhandlungen getreten. Wenn Marco signalisiert, dass er sich einen Wechsel vorstellen könnte, dann machen wir uns darüber natürlich auch Gedanken. Wir funktionieren aber aktuell sehr gut als Team. Er ist ein sehr guter Spieler, der uns weiterhelfen würde, aber das Gesamtpaket müsste passen."