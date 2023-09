Rot-Weiß Oberhausen hat einen guten Saisonstart erwischt und grüßt von der Tabellenspitze. Trainer Jörn Nowak kennt die Gründe für die aktuelle Erfolgswelle.

Rot-Weiß Oberhausen ist das Team der Stunde. Die Kleeblätter haben mit dem 2:0-Sieg über die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf den vierten Ligasieg in Serie eingefahren und sind - zumindest bis Samstagnachmittag - neuer Spitzenreiter der Regionalliga West. Zudem wurde unter der Woche souverän das Ticket für die zweite Niederrheinpokal-Runde gelöst.

RWO weiß mit einem erfrischenden und temporeichen Offensivfußball sowie einer Defensive, die sich nach wenigen Wochen gefunden und gefangen hat, zu begeistern. Die Verantwortlichen verfolgen einen Plan, der absolut aufzugehen scheint. Im Interview mit RevierSport sprach Cheftrainer Jörn Nowak über …

die aktuelle Erfolgswelle: "Wir haben es geschafft, uns auch defensiv zu stabilisieren und dadurch weniger Gegentore zu bekommen. Gegen Lippstadt ist das Gegentor aus einem individuellen Fehler entstanden, gegen Aachen fiel der Gegentreffer beim Stand von 4:0 erst in der Schlussphase. Nun haben wir zweimal in Folge die Null gehalten. In der Offensive sind wir sehr zielstrebig und kaltschnäuzig. Wir bringen unsere PS auf die Straße. Das ist der Schlüssel, deswegen sind wir momentan in einem Lauf. Das Ziel war die Siegesserie bis zur Länderspielpause beizubehalten. Das haben wir geschafft."

die Trainingsinhalte in der spielfreien Woche: "Wir werden die Zeit nutzen, um im Taktikbereich zu arbeiten. Wir werden die eine oder andere Idee ausprobieren. In den vergangenen Spielen waren wir öfter mal gezwungen taktisch umzustellen oder hatten die Idee etwas zu ändern, was im Vorfeld noch nicht so akribisch erarbeitet wurde. Dafür ist die Pause da. Darüber hinaus werden wir die Zeit nutzen, um den Spielern, die in den vergangenen Wochen eher weniger gespielt haben, in Testspielen Spielpraxis zu bieten. Ab übernächster Woche gilt es sich dann intensiv auf den nächsten Gegner vorzubereiten."

den kommenden Gegner Fortuna Köln: "Die Fortuna hat zu Beginn der neuen Saison ebenfalls eine gute Serie hingelegt. Sie haben, genau so wie wir, gegen Wiedenbrück verloren, aber den Rest der Spiele überzeugend gewonnen. Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft mit einer klaren Spielidee. Wir wollen damit weitermachen, womit wir jetzt aufgehört haben. Es gilt der Partie im eigenen Stadion wieder unseren Stempel aufzudrücken. Das ist das klare Ziel."

Ich hoffe, dass unsere Siegesserie dafür sorgt, dass wir viele Zuschauer im Stadion Niederrhein begrüßen dürfen. Ich denke, dass es Spaß macht unsere Auftritte zu sehen und wir zuletzt genug Argumente geliefert haben. Jörn Nowak.

seinen Wunsch nach einem vollen Stadion Niederrhein: "Ich hoffe, dass unsere Siegesserie dafür sorgt, dass wir viele Zuschauer im Stadion Niederrhein begrüßen dürfen. Ich denke, dass es Spaß macht unsere Auftritte zu sehen und wir zuletzt genug Argumente geliefert haben. Wir sind offensiv ausgerichtet und spielen in Richtung gegnerisches Tor. Ich würde mir wünschen, dass sich das in Oberhausen rumspricht und der eine oder andere mehr ins Stadion kommt."