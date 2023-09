Gladbach II: Telalovic wechselt ins Ausland, neuer Innenverteidiger kommt

Die Wege von der U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und Semir Telalovic trennen sich. Der Stürmer wechselt ins Ausland.

Semir Telalovic verlässt Borussia Mönchengladbach nach eineinhalb Jahren und schließt sich dem englischen Zweitligisten Blackburn Rovers an.

"Wir haben Semir vor eineinhalb Jahren aus der Regionalliga Bayern zu Borussia geholt, weil wir viel Potenzial in ihm gesehen haben. Seine Entwicklung bis hin zum Bundesliga-Debüt hat uns in dieser Einschätzung bestätigt", sagt Borussias Geschäftsführer Sport, Roland Virkus. "Nun möchte er unbedingt mehr Spielpraxis auf Profiniveau sammeln und daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen. Wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute."

Der deutsch-bosnische Angreifer war im Januar 2022 vom FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern zur U23 der Fohlen gekommen und erzielte in der Rückrunde der Saison 2021/22 in 18 Spielen in der Regionalliga West sechs Treffer.

In der zurückliegenden Spielzeit lief der 23-Jährige 30 Mal für die U23 auf und erzielte dabei 15 Treffer. Insgesamt kommt er 50 Einsätze für Gladbach II, in denen er 22 Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete.

Darüber hinaus feierte Telalovic am 17. Spieltag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg sein Bundesliga-Debüt für die Lizenzmannschaft. Es folgten zwei weitere Kurzeinsätze für die Fohlen-Elf am 24. Spieltag bei RB Leipzig sowie am 30. Spieltag beim VfB Stuttgart.

Derweil begrüßt die Reserve der Borussia mit Jonathan Foss einen neuen Spieler. Er wird für ein Jahr vom Club Brügge aus Belgien ausgeliehen. Im Anschluss besteht eine Kaufoption für den 19 Jahre alten Innenverteidiger, der als Probespieler bereits Teile der Sommervorbereitung mit dem Regionalliga-Team der Fohlen absolviert hatte. "Jonathan hat in der Zeit, als er bei uns war, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Seitdem waren wir im ständigen Austausch und sind deshalb froh, dass wir ihn nun verpflichten konnten", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

Der Däne begann seine fußballerische Karriere bei seinem Heimatverein Naestved IF. Über die Stationen HB Koge und Odense BK landete Foss im Sommer 2022 beim Club Brügge, wo er in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft des belgischen Traditionsvereins auflief.

Für die dänische U18-Nationalmannschaft bestritt der Abwehrspieler bislang vier Junioren-Länderspiele. Aktuell steht er im vorläufigen Kader der dänischen U20-Auswahl. "Jonathan bringt ein spannendes Profil mit und passt sowohl auf Grund seiner Spielweise als auch menschlich zu uns. Wir möchten ihn entsprechend bei uns weiterentwickeln", sagt Sandmöller.