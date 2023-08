Fortuna Köln: Trainer schwärmt - "Es war eine unfassbare Atmosphäre hier"

Fortuna Köln kann am Samstag entspannt die restlichen Begegnungen des 5. Spieltags in der Regionalliga West verfolgen. Die Fortuna siegte schon am Freitag mit 3:0 in Velbert.

Fünf Spiele und vier Siege: Fortuna Köln konnte auch am Freitag bei der SSVg Velbert ihre gute Frühform unter Beweis stellen und mit 3:0 gewinnen. Der Lohn: Vorerst Platz eins in der Regionalliga West. "Wir waren auf ein intensiv geführtes Spiel eingestellt gegen einen bisher ungeschlagenen Gegner. Wir sind auf einen Aufsteiger getroffen, der mit einer gewissen Euphorie spielt. Velbert hat fußballerische Qualität und einen sehr erfahrenen Trainer. Es war eine unfassbare Atmosphäre hier." Weiter erklärte der Coach: "In den letzten Wochen mussten wir die Gegner immer 90 Minuten lang bespielen. Velbert hat mit uns heute Fußball gespielt. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass die Null gehalten haben, indem wir engagiert und leidenschaftlich verteidigt haben. Wir haben konsequent unsere Chancen genutzt. Hier werden sich noch viele Mannschaften sehr schwertun. Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung", bilanzierte ein zufriedener Fortuna-Trainer Markus von Ahlen. Mit Danny Breitfelder und Leon Demaj trafen auch zwei Joker für die Kölner. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Das unterstrich auch Torschütze Demaj: "Wir wollten nach der Niederlage am letzten Wochenende heute ein Ausrufezeichen setzen, das ist uns gelungen. Ich konnte nach der Einwechslung der Mannschaft helfen, indem ich Bälle vorne festgemacht habe. Am Ende dann sogar noch das dritte Tor zu schießen, war ein sehr gutes Gefühl."

Die Statistik zum Spiel SSVg Velbert: Lenz - Mehlich (33. Remmo), Abdel Hamid, Duschke, Schiebener - Erwig-Drüppel (62. Beric), Pazurek, Kaya, Machtemes - Diallo (46. Touray), Hilger (78. Berisha). Fortuna Köln: Weis, Langer, Scholz, Lanius, Ernst, Stanilewicz, Batarilo (62. Mika), Eze (62. Breitfelder), Budimbu (62. Hölscher), Matter (78. Demaj), Steinkötter (89. Vieting). Schiedsrichter: Patrick Holz Tore: 0:1 Lanius (26.), 0:2 Breitfelder (84.), 0:3 Demaj (87.). Zuschauer: 920

