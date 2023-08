1. FC Düren: Torschütze ist enttäuscht über 2:2-Remis gegen die U23 des FC Schalke 04

Der 1. FC Düren und die U23 des FC Schalke 04 trennten sich in einem guten Regionalligaspiel 2:2-Unentschieden.

Nach dem 2:5 gegen den 1. FC Bocholt hat die Reserve des FC Schalke 04 eine gute Reaktion gezeigt und beim 1. FC Düren, der aktuell seine Heimspiele im Stadion des FC Wegberg-Beeck austrägt, ein 2:2-Remis geholt.

Am Ende war Schalkes Trainer Jakob Fimpel mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden. Das waren auch die Dürener, die aber den verlorenen zwei Punkten etwas hinterher trauerten, da sie das Spiel nach dem S04-Führungstreffer von Pierre-Michel Lasogga drehten und bis zum 2:2-Ausgleichstreffer durch Joey Müller (82.) führten.

Dürens Torschütze Anas Bakhat meinte gegenüber dem "Onlineradio Düren": "Bitter für uns, wie Schalke das Ding zum 2:2 reinhämmert. Ich bin nicht traurig, aber schon enttäuscht. Zwei Spiele, sechs Punkte, das wär's gewesen. Aber ich sehe auch das Positive: Wir haben hier gegen eine sehr spielstarke Mannschaft top gespielt. Wir haben klare Ziele und wollen immer alles fußballerisch lösen. Das hat super geklappt. Als Mannschaft können wir mit der Leistung auf jeden Fall zufrieden sein. Wir nehmen den Punkt mit. Auch, dass betone ich nochmal, wenn es bitter ist, dass Schalke in der 88. Minute das Ding in den Winkel haut.

Es war die 82. Minute, als sich Müller die Kugel bei einem Freistoß schnappte. "Joey hat sich gut gefühlt und geschossen. Bei solchen Situationen stehen immer zwei, drei Spieler bereit. Sie machen das dann unter sich aus. Das war natürlich ein überragender Schuss. In der letzten Woche hat Niklas Castelle gegen Bocholt ebenfalls per Freistoß getroffen. In dieser Hinsicht sind wir gut aufgestellt", erklärte Fimpel gegenüber der WAZ.

Während es für Düren am nächsten Samstag (12. August, 14 Uhr) beim SV Rödinghausen weitergeht, wartet auf Schalke schon am Freitagabend (11. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) ein echtes Kracher-Spiel: Der Wuppertaler SV - zwei Spiele, zwei Siege - gastiert dann im Parkstadion. Der WSV gehört zu den Topfavoriten auf den Regionalliga-West-Titel 2023/2024.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Theißen - Popovic (67. Egouli), Geimer (64. Clemens), Salman (64. Harnafi), Goden (87. Lela), Bakhat, Winke (87. Schlößer), Weber, Matuschyk, Brock, Damaschek.

FC Schalke 04 II: Treichel - van der Sloot, Lasogga, Kopf, Boboy, Castelle (64. Poepperl), Albutat, E. Gyamfi (74. Krasniqi), Kaparos (64. Heiserholt), Müller, Topp (78. Amadin).

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong.

Tore: 0:1 Lasogga (7.), 1:1 Goden (17.), 2:1 Bakhat (77.), 2:2 Müller (82.)

Zuschauer: 217.