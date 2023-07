1. FC Düren: Erstes Heimspiel in der Fremde - Stadion-Rückkehr verzögert sich

Der 1. FC Düren wird sein erstes Heimspiel nicht in der Westkampfbahn austragen. Die Rückkehr verzögert sich.

Mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach hat der 1. FC Düren einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nun steht das erste Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 (Samstag, 14 Uhr).

Diese Partie werden die Dürener allerdings nicht in der heimischen Westkampfbahn austragen. Sie empfangen die U23 der Gelsenkirchener stattdessen in der Spielstätte eines Ligakonkurrenten und weichen ins Waldstadion des FC Wegberg-Beeck aus.

Das teilten die Dürener am Montag mit. Hintergrund: Das eigene Stadion entspricht weiterhin nicht den Anforderungen des Verbandes. Zur Erinnerung: Der FCD erhielt die Lizenz für die Regionalliga West zunächst nicht, da der zuständige WDFV das Stadion nicht als Viertliga-tauglich bewertet hatte.

Im zweiten Anlauf gab es dann doch grünes Licht - unter der Voraussetzung, dass die Dürener die Westkampfbahn sanieren und Wegberg-Beeck seine Spielstätte bis zum 31. August als Ausweichort zur Verfügung stellt.

1. FC Düren: Zweites Heimspiel in der Westkampfbahn?

Eigentlich wollte Düren die Arbeiten bis zum ersten Heimspiel erledigt haben. Doch offenbar kam es zu Verzögerungen. "Nachdem in den letzten Wochen sukzessive die Auflagen des Verbandes abgearbeitet wurden, kam es leider zu zu vielen Veränderungen im Plan, sodass man sich im Präsidium dazu entschied, die zwei Wochen Aufschub zu nutzen", heißt es aus dem Verein.

Nun plant Düren, zum zweiten Heimspiel der Saison in die Westkampfbahn zurückzukehren. Am vierten Spieltag (19. August) kommt die U21 des 1. FC Köln. Der Klub dazu: "Dieser Termin scheint den Verantwortlichen inklusive den Bauunternehmern Max Horst und Werner Tellers realistisch, weshalb man hofft, zeitnah die Abnahme der Umbauten durch die verantwortlichen Institutionen beantragen zu können."

Zunächst trifft Düren aber in Wegberg auf Schalke II. Eine Terminkollision gibt es nicht zu befürchten. Beim FCWB steht am Wochenende das Auswärtsspiel bei Fortuna Köln an.