Transfer: Nach 132 Regionalligaspielen - Ex-Münsteraner wechselt zum Kreisliga-A-Meister

Dass es Ex-Profis immer wieder mal in den Niederungen des Amateurfußball zieht, ist nichts Außergewöhnliches mehr. So auch nicht in diesem Fall.

Joshua Holtby wechselt vom Regionalliga-West-Vertreter Borussia Mönchengladbach II zum Kreisliga-A-Meister und zukünftigen Bezirksligisten Sportfreunde Uevekoven. Das gab der Klub vom Mittelrhein bekannt.

"Uns ist ein echter Transfercoup geglückt. Nur die größten Insider um unsere erste Mannschaft sahen Joshua in letzter Zeit immer öfters Spiele oder auch Feiern bei uns besuchen. Was viele am Anfang belächelten und ins Land der Fabel abtaten, ist nun Realität, Joshua Holtby wird SPORTFREUND", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Und weiter freuen sich die Sportfreunde über den prominenten Zuwachs: "Über unseren Spieler Sven Jansen entstanden die ersten Kontakte und auch Gespräche über die Abwägbarkeiten eines Wechsels nach 'En de Meer'. Nun steckten die Kommandobrücke unserer ersten Mannschaft und der Vorstand die Köpfe zusammen, um eine kreative Lösung für diesen Transfer zu finden. Dies ist uns nun gelungen. Wir sind stolz, dass Joshua sich bei all den anderen Angeboten für uns entschieden hat und sind voller Vorfreude auf die neue Saison in einer neuen Liga!"

Der 27-jährige Holtby kommt in seiner Karriere auf satte 132 Einsätze in der Regionalliga West. Hinzu kommen 35 Begegnungen in der 2. niederländischen Liga. Holtby, dessen Bruder Lewis aktuell beim Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag steht, spielte neben Borussia Mönchengladbach II, SV Rödinghausen, FC Wegberg-Beeck, Viktoria Arnoldsweiler und MVV Maastricht auch für die Traditionsklubs Alemannia Aachen sowie Preußen Münster.

"Wir müssen niemandem erzählen, was für eine große Bereicherung Josh, vor allem sportlich, für unsere Mannschaft sein wird. Zudem bekommen wir aber auch einen richtig coolen Typ, der bestens zu uns passt und nun auch endlich mit seinem besten Freund Sven spielen kann. Joshua kommt aus dem Mittelfeld und kann dort eigentlich alle Positionen bekleiden, was er in vergangenen Stationen, besonders in der Regionalliga, schon getan hat. Mit dieser riesigen Erfahrung wird er sicherlich eine Schlüsselrolle in der neuen Bezirksliga-Saison bei uns einnehmen", freut sich der Uevekoven-Vorstand auf seinen prominenten Neuzugang.