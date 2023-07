SV Lippstadt: Phil Halbauer wechselt zu diesem Regionalliga-Topklub

Der SV Lippstadt hat in diesem Sommer wichtige Spieler verloren. Dazu zählt auch Phil Halbauer.

Neben Kapitän Finn Heiserholt (FC Schalke 04 II) muss der SV Lippstadt auch den Abgang von Phil Halbauer verkraften. Der Außenbahnspieler war mit sieben Toren und sieben Tor-Vorlagen der erfolgreichste Lippstädter Scorer in der Saison 2022/2023.

Kein Wunder, dass der 24-Jährige auch mit einem Wechsel in die 3. Liga liebäugelte. Doch dazu kommt es nicht. Er wird auch nicht zum Wuppertaler SV, der nach RevierSport-Informationen auf Halbauers Dienste heiß war, wechseln. Für Halbauer geht es zum Regionalliga-Nordost-Topklub FC Energie Cottbus. Das gaben die Lausitzer offiziell bekannt.

"Für unsere Planungen ist es besonders wichtig, dass wir Spieler verpflichten wollen, die bei ihren vorherigen Klubs Stammspieler und Leistungsträger waren. Das soll auch ein Unterschied zum vergangenen Jahr sein. Phil ist so ein Spieler, der auch weit über 90 Prozent Startelf-Quote in der Regionalliga West vorweisen kann. Ein schneller und robuster Außenbahnspieler mit Offensivdrang, aber auch defensiven Qualitäten. Die Gespräche mit ihm haben uns gezeigt, dass er vom Klub und der Perspektive hier begeistert ist, das freut uns sehr", sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Halbauer machte seine ersten fußballerischen Schritte im Nachwuchsbereich des DSC Arminia Bielefeld und spielte später im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 vor. Im Sommer 2021 wechselte er von der zweiten Mannschaft der Schalker zum SV Lippstadt 08. In den vergangenen zwei Spielzeiten war Phil Halbauer stets Stammspieler in Lippstadt und absolvierte 65 Pflichtspiele für den diesjährigen Tabellenelften in der Regionalliga West.

FC Energie Cottbus: Zehn Spieler gehen

Derweil gaben die Cottbuser, die in der Relegation zur 3. Liga an der Spielvereinigung Unterhaching scheiterten, auch zehn Abgänge bekannt.

So werden Tobias Eisenhuth (Jahn Regensburg), Ali Abu Alfa (VSG Altglienicke), Jonas Böhmert, Niklas Geisler, Edgar Kaizer (alle FSV Luckenwalde), Malcolm Badu (Rot-Weiß Erfurt), Niclas Erlbeck (Chemnitzer FC), Eric Hottmann, Korbinian Moye und Nicolas Wähling (alle Ziel unbekannt) die Lausitz verlassen.