1. FC Düren: Früheres MSV-Talent neuer Torhüter - Ausrufezeichen im ersten Test

Der 1. FC Düren hat einen neuen Torhüter verpflichtet - und das erste Testspiel der Vorbereitung auf die nächste Regionalliga-Saison gewonnen.

Die Zweifel an der Zulassung sind inzwischen schon seit über zwei Wochen beseitigt, der 1. FC Düren darf in der kommenden Saison weiterhin in der Regionalliga West an den Start gehen.

Nachdem Trainer Boris Schommers bereits einige Einheiten mit seiner Mannschaft absolviert hat, stand an diesem Samstag das erste Testspiel auf dem Programm - mit dem Duell gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf war es gleich eine Bewährungsprobe.

Und die löste der FCD souverän: Mit 4:0 setzte er sich gegen den Ligakonkurrenten durch. Schon nach elf Minuten ging der Gastgeber in Führung. Beim 1:0 blieb es bis zur Pause - ehe nach dem Wiederanpfiff Kevin Goden (52.), Vincent Geimer (63.) und Peter Lela (80.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten.

Für die Düsseldorfer war es der zweite Test nach dem 2:0-Sieg gegen den Niedersachsen-Oberligisten TuS Bersenbrück vor einer Woche.

Neuer Torhüter für den 1. FC Düren

Und nicht nur einen Achtungserfolg gegen die Fortuna-Reserve, sondern auch einen weiteren Neuzugang konnte Düren präsentieren. Mit Max Schreiber wurde ein neuer Torhüter unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Bade an, der den Verein verlassen hat.

Schreiber hat seine erste Saison im Seniorenfußball hinter sich. Er verbrachte sie beim SV Auersmacher in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Zuvor hatte der gebürtige Saarbrücker in der U19 des MSV Duisburg gespielt. Auch im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach war Schreiber bereits unterwegs.

Nun soll er in Düren die nächsten Schritte gehen. Mit Jannik Theißen steht derzeit nur ein weiterer Keeper unter Vertrag. "Boris Schommers ist vom ehrgeizigen Talent überzeugt und traut ihm eine gute Entwicklung zu", heißt es aus dem Verein über Schreiber. "Diese hat Max sich auch auf die Fahne geschrieben und ist bereit, alles für seinen neuen Verein zu geben."

Nach Marcel Damaschek (Alemannia Aachen), Mustapha Cahrour (Sportfreunde Düren) und Ibish Ibishia (BW Friesdorf) ist Schreiber der vierte Neuzugang des FCD.