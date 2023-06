Nach Aachen-Abschied: Ex-Essener Felix Heim hat neuen Verein gefunden

Felix Heim spielte in der Regionalliga West für Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden - im Südwesten.

Felix Heim versuchte es bei Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen in der Regionalliga West. Durchsetzen konnte sich der 21 Jahre alte Offensivspieler bei den beiden Traditionsklubs nicht. Nachdem sein Abschied aus Aachen bereits feststand, hat Heim nun einen neuen Klub gefunden.

Er wechselt zu SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. Das gab der Verein bekannt. Die Freiberger waren vor einem Jahr aus der Oberliga aufgestiegen und schafften in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt. Jetzt wollen sie sich in dieser Spielklasse etablieren - und vollziehen dafür einen großen Kaderumbruch.

Heim ist einer von zehn Neuzugängen. "Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren Spieler aus der Region zu verpflichten", schreibt der Verein über den Offensivmann, der aus dem nahegelegenen Leonberg stammt. "Mit seinem jungen Alter hat er schon 76 Regionalliga-Einsätze absolviert."

Die meisten davon bestritt Heim in der Südwest-Staffel: für die TSG Balingen und den FSV Frankfurt. Aus Balingen war er vor zwei Jahren zu Rot-Weiss Essen gewechselt. Nach einem halben Jahr ohne Startelfeinsatz verlieh ihn RWE nach Frankfurt. Im folgenden Sommer kehrte Heim an die Hafenstraße zurück, wo er keine Perspektive hatte - und nach Aachen weiterzog.

Für die Alemannia bestritt Heim in der abgelaufenen Runde 20 Partien. Dabei kam er allerdings nur fünf Mal von Beginn an zum Einsatz. Ein Tor erzielte der frühere U19-Spieler des VfB Stuttgart nicht, eine Vorlage gelang ihm. Bei der Alemannia gehört Heim zu einer Flut von Spielern, die den Verein verlassen haben.

Alemannia Aachen: Transfers im Überblick

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)