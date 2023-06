Alemannia Aachen: Der nächste Neue - auch Herzog kommt aus der 3. Liga

Kurz nach der Verpflichtung von Beyhan Ametov hat Alemannia Aachen erneut zugeschlagen. Wieder kommt der Neuzugang aus der 3. Liga, diesmal vom Halleschen FC.

Erst vor wenigen Stunden stellte Alemannia Aachen mit Beyhan Ametov den elften Neuzugang der Saison vor. Der 24-jährige Linksaußen kam von Drittligist SV Meppen. Kurz darauf folgt schon der zwölfte Neue.

Auch Aaron Herzog lief in der zurückliegenden Spielzeit in der 3. Liga auf und schließt sich nun den Alemannen an. Der 25-Jährige spielte zuletzt für den Halleschen FC - und das im Gegensatz zu Ametov in Meppen auch regelmäßig.

Herzog lief 2022/23 33-mal in der 3. Liga auf

Nachdem Herzog den Großteil seiner ersten Saison bei den Hallensern noch mit einem Kreuzbandriss verpasste (neun Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen), kam er in diesem Jahr auf 33 Einsätze in der Liga (zwei Vorlagen) und verhalf dem HFC so zum Klassenerhalt. Dennoch wurde der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers nicht verlängert.

Seine Ausbildung genoss der gebürtige Kölner bei Borussia Mönchengladbach. Anschließend ging es für ein Jahr zu Hansa Rostock, wo Herzog 13 Einsätze zum Aufstieg in die 2. Bundesliga beisteuerte. Daraufhin folgte der Wechsel nach Halle.

Geschäftsführer Sascha Eller bezeichnete den Neuzugang in einer Pressemitteilung als „top ausgebildeten zentralen Mittelfeldspieler“, der dem Verein mit seiner Erfahrung „mit Sicherheit weiterhelfen wird“.

"Geiler Traditionsverein, tolle Fans"

Der neue Mann am Tivoli selbst freute sich „auf einen geilen Traditionsverein und tolle Fans“. Und es gibt einen weiteren großen Vorteil für Herzog: „Darüber hinaus bin ich durch den Wechsel nach Aachen wieder in der Nähe meiner Heimat. Ich werde alles dafür tun, um mit der Alemannia den maximalen Erfolg zu erreichen.“

Damit steht die ambitionierte Alemannia Aachen bereits bei 16 Abgängen und zwölf Neuzugängen für die anstehende Regionalliga-Saison. Eine Übersicht:

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)