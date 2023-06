SSVg Velbert: Regionalliga-Aufsteiger holt Stammspieler aus Uerdingen

Aufsteiger SSVg Velbert hat sich für die neue Saison Regionalliga-Erfahrung ins Team geholt. Zwei Neuzugänge verstärken die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas.

Die SSVg Velbert rüstet sich für die neue Herausforderung in der höheren Liga und hat nach Andri Buzolli (SC Velbert), Jan Fauseweh (FC Kray) und Markus Pazurek (1. FC Kaan Marienborn) die Neuzugänge Nummer vier und fünf präsentiert.

Vom letztjährigen Ligakonkurrenten KFC Uerdingen wechselt Vedran Beric zum Aufsteiger in die Regionalliga West. Der Verein gab die Verpflichtung des "Allrounders auf der Außenbahn" via Instagram bekannt.

Der gebürtige Kroate, der 2015 aus seiner Heimatstadt Zagreb in die Jugendabteilung des Wuppertaler SV wechselte, lebe bereits in Velbert und soll "einiges an Erfahrung und Tempo ins Team von Coach Dimitrios Pappas" bringen, wie die Velberter erklärten. Die Zeit beim KFC endet für den 26-Jährigen damit nach nur einer für den Klub enttäuschenden Saison.

Aber auch wenn die Uerdinger den Aufstieg deutlich verpassten: Für Beric steht die Rückkehr in die Regionalliga bevor. 49 Spiele absolvierte Beric zwischen 2020 und 2022 bereits für den SV Straelen. Für den KFC gehörte er in der Oberliga Niederrhein zum Stammpersonal, kam in der abgelaufenen Saison in 29 Spielen zum Einsatz (27 Mal in der Startelf) und erzielte ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein TuRU Düsseldorf sein einziges Saisontor.

Vedran Beric - bisherige Stationen: bis 2015: Lokomotiva Zagreb 2015-2016 : Wuppertaler SV U19 (19 Spiele, 1 Tor) 2016-2018 : VfB Schwelm 2018-2020 : TuRU Düsseldorf (51 Spiele, 2 Tore) 2020-2022 : SV Straelen (49 Spiele, 1 Tor) 2022-2023 : KFC Uerdingen (29 Spiele, 1 Tor) ab Sommer 2023 : SSVg Velbert

Auch der 20-jährige Offensivspieler Lamin Touray wird die Mannschaft verstärken. Touray wechselt von Atlas Delmenhorst aus der Regionalliga Nord zur SSVg. Bis 2019 wurde der Rechtsaußen in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet, ehe es über Viktoria Köln und Borussia Mönchengladbach II in den Norden ging. Nun kehrt Touray in den Fußball-Westen zurück.

Nach dem überlegenen Aufstieg in der Vorsaison geht es für die SSVg Velbert ab dem letzten Juli-Wochenende wieder um Punkte. Vom 28. bis 31. Juli wird die Saison 2023/24 mit dem 1. Spieltag eröffnet werden und für die Pappas-Mannschaft die Mission Klassenerhalt starten.