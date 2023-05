1. FC Bocholt: Ehemaliger Zweitliga-Stürmer wird neuer Co-Trainer

Ein ehemaliger Zweitliga-Stürmer wird zur kommenden Saison neuer Co-Trainer beim 1. FC Bocholt und damit Chefcoach Dietmar Hirsch assistieren.

Der 1. FC Bocholt erweitert sein Trainerteam um Chefcoach Dietmar Hirsch. Der neue Cheftrainer, der am 16. Juni die Arbeit mit dem Regionalliga-Team aufnehmen wird, bekommt zukünftig Unterstützung von Ex-Profi Marcel Reichwein. Zuletzt spielte er für den Westfalenligisten Lüner SV.

Der 37-Jährige beendet seine aktive Laufbahn als Spieler und wird weiterer Co-Trainer neben Marvin Höner. Reichwein wird neben der Co-Trainertätigkeit auf dem Platz auch zuständig sein für Videoanalyse und Spielbeobachtung.

"Ich freue mich sehr, Teil des Vereins und des Trainerteams zu sein. Die Gespräche mit allen Beteiligten waren super und man spürt das etwas passiert. Ich möchte gerne durch meine Erfahrungen als Spieler helfen, den Verein weiter zu professionalisieren und zu etablieren. Christopher Schorch leistet bereits tolle Arbeit. Ich bin überzeugt, dass wir nächstes Jahr erfolgreich sein werden", sagt Ex-Profi Reichwein.

Reichwein bringt eine Menge höherklassige Erfahrung mit zum Bocholter Hünting. Der gebürtige Hadamarer spielte für zahlreiche Vereine. Unter anderem bestritt er in seiner Karriere 64 Einsätze (neun Tore) in der 2. Bundesliga für den VfR Aalen und Rot Weiss Ahlen. Außerdem lief Reichwein unter anderem für Rot-Weiß Erfurt, Preußen Münster, Wuppertaler SV und Jahn Regensburg 193 Mal in der 3. Liga auf, in denen er 59 Tore erzielte.

Zugänge: Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Florian Mayer (Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19) Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)

Christopher Schorch, designierter Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: "Marcel Reichwein ist ein feiner Kerl mit einer super Einstellung zum Fußball, der den Fußball genauso lebt wie der Rest des Trainerteams. Wir möchten uns auch im Scouting und in der Spielbeobachtung neu aufstellen und professionalisieren. 'Cello' passt fachlich und menschlich perfekt in unser Anforderungsprofil."

Dietmar Hirsch, Cheftrainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: "Ich bin sehr glücklich, dass wir Marcel für unser Trainerteam gewinnen konnten. Er weiß als Ex-Profi genau, worauf es ankommt. Mit seiner großen Erfahrung als Top-Stürmer wird er speziell unseren Offensivspielern weiterhelfen."