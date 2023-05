Wuppertaler SV: Erster Zugang! Offensivmann kommt aus Aachen

Der Wuppertaler SV hat seinen ersten externen Zugang für die neue Saison 2023/2024 fix gemacht. Der neue Mann kommt von Alemannia Aachen.

Der Wuppertaler SV hat Tim Korzuschek vom Ligakonkurrenten Alemannia Aachen verpflichtet. RevierSport hatte diesen Transfer bereits angekündigt.

"Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat, nachdem wir bereits vor einem Jahr auf seine Entscheidung gewartet haben und er sich damals gegen uns entschieden hat. Daher freue ich mich umso mehr, dass er nun unseren Weg mitgeht und sich für den Wuppertaler SV entschieden hat, trotz anderer Anfragen", erklärt WSV-Sportchef Gaetano Manno.

"Ich habe mich für den WSV entschieden, weil ich einen sehr positiven Eindruck von den Verantwortlichen hatte in den Gesprächen, die ich geführt habe. Außerdem ist der WSV seit Jahren ein Topverein in der Regionalliga, deswegen freue ich mich hier zu sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in Zukunft unsere gemeinsamen Ziele erreichen, und ich denke das ist der richtige Schritt für mich", ergänzt Korzuschek, der im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar ist. Er absolvierte in der vergangenen Saison 24 Spiele (vier Tore, eine Vorlage) für Alemannia Aachen.

Wuppertaler SV: Elf Spieler aktuell für 2023/2024 unter Vertrag

Mit Torwart Sebastian Patzler, Kevin Rodrigues Pires, Lion Schweers, Kevin Pytlik, Durim Berisha, Tobias Peitz, Lukas Demming, Jef Tchouangue, Kevin Hagemann, Philipp Hanke und Tim Korzuschek hat der Wuppertaler SV aktuell elf Spieler für die neue Saison unter Vertrag.

Nach RevierSport-Informationen ist der WSV auch stark an den Diensten von Offensivkraft Henri Matter (SV Lippstadt) und Innenverteidiger Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück, zuletzt an den SV Lippstadt ausgeliehen) interessiert. Hier sollen nach unseren Informationen die Vertragsverhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen. Auch sind weiter im WSV-Blickfeld: die beiden Essener Oguzhan Kefkir und Felix Herzenbruch.