Regionalliga West: Fortuna Köln und SV Lippstadt verkünden weitere Verstärkungen

Die West-Regionalligisten Fortuna Köln und SV Lippstadt haben jeweils junge Spieler mit Seniorenverträgen ausgestattet.

Die Saison in der Regionalliga West geht es am kommenden Wochenende zu Ende. Schon vor dem Abschluss laufen die Kaderplanungen der Teilnehmer auf Hochtouren - einige Klubs haben den Großteil der Spieler für die kommende Saison bereits zusammen.

Neben externen Neuzugängen verstärken sich viele Vereine mit Spielern aus der eigenen Jugend - etwa der SC Fortuna Köln und der SV Lippstadt. Am Donnerstag gaben beide Regionalligisten bekannt, dass sie Talente aus dem Nachwuchs mit Verträgen für das Seniorenteam ausgestattet haben.

Die Fortunen ziehen im Sommer Waiss Ezami fest in die Regionalliga-Mannschaft hoch. Der 19-Jährige bringt Seniorenerfahrung mit, da er schon in der fünftklassigen U23 für Köln auflief. Dort erzielte der Mittelfeldspieler zwei Tore in fünf Einsätzen, starke neun Treffer in elf Partien waren es bei den A-Junioren. In der Winterpause hatte Ezami bereits in zwei Testspielen Profiluft geschnuppert - und offenbar überzeugt.

"Ich freue mich riesig auf die Chance, die ich hier bekomme bei den Profis und möchte mich beim Verein für das Vertrauen bedanken", sagt der Deutsch-Afghane im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.

SV Lippstadt: Zwei Talente erhalten Seniorenverträge

In Lippstadt wurden Phil Mehn und Benjamin Aust nun auch auf dem Papier befördert. Die beiden 19-Jährigen gehören nämlich schon in der laufenden Spielzeit zum Regionalliga-Team. Torhüter Aust feierte bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Straelen sein Debüt in der Liga, stand von Beginn an zwischen den Pfosten.

Zwei Kurzeinsätze sammelte der zentrale Mittelfeldspieler Mehn bislang für den SVL. In der Hinrunde wurde er jeweils kurz vor Schluss eingewechselt, während er in der ersten Westfalenpokal-Runde über 25 Minuten aufs Feld durfte.

"Wir haben die Beiden bereits im letzten Sommer perspektivisch in der Kader aufgenommen und bekommen damit nun zwei Spieler für unsere Mannschaft, die zwar frisch aus der U19 stammen, gleichzeitig aber die Abläufe und Anforderungen hier schon kennen", sagt Sportdirektor Dirk Brökelmann. "Die zwei sind wieder einmal gute Beispiele für die hohe Durchlässigkeit unserer U19 in die erste Mannschaft."