1. FC Düren: 133-maliger Regionalligaspieler kommt - sechs Abgänge stehen fest

Auch beim 1. FC Düren, dem Regionalliga-West-Vertreter, der den Klassenerhalt sicher schaffte, ist die Kaderplanung 2023/2024 angelaufen.

Der 1. FC Düren vermeldet seinen ersten Zugang für die Saison 2023/2024: Marcel Damaschek wechselt von Alemannia Aachen an die Rur.

Der 26-jährige Linksverteidiger bringt eine Erfahrung von drei Drittliga- und 133 Regionalligaeinsätzen mit nach Düren. Damaschek soll eine echte Verstärkung für den Kader werden und war ein absoluter Wunschspieler des Dürener Trainers Boris Schommers.

"Der Trainer kennt Marcel aus seiner Kölner Zeit bei der U21 und schätzt neben dem einwandfreien Charakter auch dessen Disziplin und Schnelligkeit, mit der er in der vergangenen Saison auf 20 Regionalligaeinsätze für Alemannia Aachen kam", heißt es in einer Dürener Vereinsmitteilung.

Derweil gab der Verein auch bekannt, dass sechs Spieler in Zukunft nicht mehr für den 1. FC Düren spielen werden. Marc Brasnic (Alemannia Aachen), Markus Wipperfürth (Bonner SC), David Winke (KMSK Deinze/Belgien, war ausgeliehen), Mike Owusu, David Bors und Patrick Bade (alle Ziel unbekannt) werden sich neue Herausforderungen suchen.

1. FC Düren: Torjäger bleibt an Bord

Derweil gaben schon zuletzt Publikumsliebling sowie Torjäger Vincent Geimer sowie Flügelflitzer Yannick Schlößer bekannt, dass sie den Dürenern auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

Der 30-jährige Geimer spielt seit der Saison 2021/22 für Düren und hatte gleich in seinem ersten Jahr mit 24 Einsätzen und acht Treffern großen Anteil am Aufstieg aus der Mittelrheinliga. Auch in der Regionalliga konnte sich Geimer in der laufenden Spielzeit als Leistungsträger etablieren und traf in 23 Einsätzen neun Mal, sechs weitere Treffer legte er auf und ist damit der neben Brasnic, der auch neunmal traf, der beste Torjäger als auch Scorer in der Schommers-Mannschaft.

Vor Schlößer und Geimer hatten bereits Meik Kühnel, Elias Egouli und Dennis Brock ihre Verträge beim Regionalligisten verlängert, der in den nächsten Wochen wohl noch einige Kaderentscheidungen vermelden wird.

Zum Saisonausklang trifft Düren, aktuell Tabellenzehnter der Regionalliga West, am kommenden Samstag (13. Mai, 14 Uhr) auf den SC Wiedenbrück.