Rot Weiss Ahlen: Kaya nach 0:7 im Schockzustand - "unverständlich, untolerierbar, inakzeptabel"

Rot Weiss Ahlen hat am Samstag eine heftige 0:7-Schlappe beim Aufsteiger 1. FC Düren kassiert. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Einen Tag nach dem 0:7-Debakel von Rot Weiss Ahlen beim 1. FC Düren bat Trainer Markus Kaya seine Schützlinge zum Training und Analyse. Es gab einiges zu besprechen.

RevierSport hat am Sonntagmittag mit dem RWA-Coach gesprochen.

Markus Kaya, wie erklären Sie sich diese 0:7-Pleite von Düren?

Selbst eine Nacht danach fehlen mir eigentlich immer noch die Worte. Wir kassieren das 0:1 durch eine Standardsituation, wo die Absprachen wieder einmal nicht funktionieren. Wir beißen uns trotzdem in das Spiel zurück. Vor der Halbzeit verlieren wir dann etwas den Faden und Tobias Reithmeir erhält eine Rote Karte. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir auch mit zehn Mann alles versuchen und erst einmal alles wegverteidigen. Doch nach dem 0:2 habe ich die Mannschaft nicht mehr wiedererkannt. Da kam nichts mehr an Gegenwehr, das war eine totale Aufgabe. In der Form geht das einfach nicht! Das ist unverständlich, untolerierbar und inakzeptabel. Das haben wir auch am Sonntag angesprochen und die Jungs an der Ehre gepackt. Wir brauchen schließlich noch einen Punkt.

Wie bewerten Sie die aktuelle Tabellensituation? Zwei Spieltage vor Schluss liegt Ahlen jetzt immer noch fünf Punkte vor Wattenscheid. Eigentlich eine entspannte Ausgangslage oder?

Ich habe schon so viel im Fußball erlebt. Entspannt wird es sein, wenn wir noch einen Punkt holen. Denn ich gehe davon aus, dass Wattenscheid sowohl gegen Düren als auch in Düsseldorf gewinnen wird.

Nochmal kurz zum 0:7: Haben Sie eigentlich in ihrer aktiven oder auch Trainer-Karriere schon einmal so hoch verloren?

Noch nie! Das war meine höchste Niederlage und das fühlt sich echt schlecht an. Es herrscht eine totale Leere und man ist in einem Schockzustand. So einen gebrauchten Tag brauche ich nicht noch einmal zu erleben.