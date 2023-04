Preußen Münster II: Stammkraft von Oberliga-Spitzenreiter wechselt in die Regionalliga West

Preußen Münster II führt die Tabelle der Oberliga Westfalen an, darf aber nicht aufsteigen. Ein Stammspieler läuft nächste Saison trotzdem in der Regionalliga West auf.

Die zweite Mannschaft von Preußen Münster spielt eine starke Saison. Vor dem Endspurt belegen die Adlerträgen den ersten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen, dürfen aber bekanntlich nicht aufsteigen.

Klar, dass einige Leistungsträger im Sommer eine Veränderung in Richtung höherer Ligen anstreben, sofern sie keine Rolle in den Planungen der ersten Mannschaft des eigenen Vereins spielen.

Das war zuletzt bei Kapitän Ali Cirak der Fall, der zum SV Lippstadt in die Regionalliga West wechselt. Und auch Francesco Di Pierro wird ab dem Sommer in der vierten Liga auflaufen. Den zentralen Mittelfeldspieler zieht es zum SC Wiedenbrück. Bei den Ostwestfalen ist der 23-Jährige der erste Neuzugang für die kommende Saison.

"Francesco soll als Achter unser Mittelfeld verstärken und bekommt bei uns als junges Talent die Chance seine Qualitäten in der Regionalliga zu beweisen", freut sich Vorstandsmitglied Dominik Jansen in einer Mitteilung der Wiedenbrücker. Eine dieser Qualitäten ist die Torgefahr des Deutschitalieners: In 21 Saisonspielen erzielte er acht Treffer.

Di Pierro spielte in der Jugend für Borussia Dortmund und den SV Lippstadt, gehörte beim SVL auch zum Regionalliga-Kader. Für mehr als zwei Einsätze in der Liga reichte es damals aber nicht. Über Rot Weiss Ahlen führte Di Pierros Weg 2020 nach Münster.

Für die Preußen gab er auch schon in der ersten Mannschaft Kostproben. In zwei Westfalenpokal-Duellen gehörte er in der laufenden Spielzeit jeweils zur Startelf des Drittliga-Aufsteigers.

Kurz nach dem ersten Neuzugang verkündeten die Wiedenbrücker auch Vertragsverlängerungen. Luca Kerkemeyer und Luca Beermann gaben jüngst ihre Zusage für ein weiteres Jahr beim SCW.