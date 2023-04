Am Samstagmittag erwartet Schalke II die SG Wattenscheid 09 zum Nachbarschaftsduell. Für den frühen Anstoßtermin gibt es (k)einen Grund.

Eigentlich ist die Zeit gesetzt: Regionalliga-Fußball findet samstags um 14 Uhr statt. Zu dieser Anstoßzeit empfängt auch die U23 des FC Schalke 04 in der Regel im Parkstadion seine Gäste. Nur nicht am kommenden Samstag.

Denn das Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 findet bereits um 12.30 Uhr statt. Und das ist ungewöhnlich für ein Seniorenspiel. Aber für die Vorverlegung des Spiels gibt es einen Grund, der zu allem Überfluss eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist.

Doch der Reihe nach: Die S04-Profis sind nicht schuld an der frühen Anstoßzeit, denn sie spielen gegen Hertha BSC bereits um 20.30 Uhr am Freitagabend um die wahrscheinlich schon letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Somit fiel eine Verlegung des Nachbarschaftsduells auf den Freitag aus.

Am Samstag um 14 Uhr konnte das Spiel "vermeintlich" nicht stattfinden, weil der DFB das Gelände ab dem Nachmittag zur Vorbereitung auf das U17-Finale um die Deutsche Meisterschaft benötigen würde.

Das sollte - so war der Plan - am Sonntagmorgen (11 Uhr) im Parkstadion angepfiffen werden. Deshalb wurde das Spiel der U23 im Vorfeld bereits auf den Samstagmittag um 12.30 Uhr gelegt, um nach hinten raus noch genügend Zeit zur Verfügung zu haben.

Doch aus Schalker Sicht kam es anders als gedacht. Denn trotz eines 1:0-Erfolgs im Hinspiel schied die Truppe von Trainer Onur Cinel nach einem 1:3 im Rückspiel gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Montag im Halbfinale aus. Das Endspiel findet daher nun nicht in Gelsenkirchen, sondern auf der Alm in Bielefeld statt.

Da der eigentliche Grund für die Verlegung des Spiels nun also nicht mehr vorhanden ist, hätte man sich nun also durchaus kurzfristig wieder für die ursprüngliche Anstoßzeit (14 Uhr) entscheiden können. Doch die Verantwortlichen beließen es nun bei 12.30 Uhr, weil diese Anstoßzeit bereits mit allen Beteiligten abgestimmt war und auch so kommuniziert wurde.

Somit tritt die stark abstiegsgefährdete SG Wattenscheid 09 nun also am frühen Samstagmittag in Gelsenkirchen bei Schalke II an und versucht, wie im Hinspiel (2:1, Anm. d. Red.), den Königsblauen drei Punkte abzuluchsen.

Aktuell steht die SGW als Tabellensiebzehnter zwei Punkte hinter dem wahrscheinlich rettenden Platz 16, den derzeit RW Ahlen innehält. Das Problem: Bei dieser Rechnung sind die drei Zähler vom Grünen Tisch aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln bereits eingerechnet. [url]Derzeit läuft aber noch ein Einspruch[=https://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a587249---sg-wattenscheid-punkte-aus-koeln-spiel-weiter-gefahr-abstiegskonkurrent-legte-protest.html/url].