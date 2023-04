Wuppertaler SV: Abwehrchef vor Unterschrift - Ex-Fortuna-Köln-Mitarbeiter soll kommen

Der Wuppertaler SV arbeitet auch nach dem Aus von Sportchef Stephan Küsters fleißig am neuen Kader 2023/2024. Die nächste Unterschrift steht bevor.

Der Wuppertaler SV musste sich nach dem Weggang von Stephan Küsters erst einmal gut durchschütteln.

Denn zweifelsohne ist das Aus des 51-jährigen Sportchefs, der zweieinhalb Jahre gute Arbeit an der Wupper leistete, ein Verlust für die Rot-Blauen.

Küsters zieht es nach RevierSport-Informationen einen Liga höher zum Drittligisten FC Viktoria Köln.

Wie RS erfuhr, gehen in dieser Woche die Gespräche mit den aktuellen WSV-Spielern weiter. So soll auch Lion Schweers, Abwehrchef im Team von Hüzeyfe Dogan, einen neuen Vertrag erhalten. Der 27-jährige Innenverteidiger bestritt in der laufenden Saison 24 Ligaspiele (drei Tore) und ist ein wichtiger Bestandteil im WSV-Spiel.

Wuppertaler SV: Acht Mann unter Vertrag - Bruns könnte kommen

Mit Philipp Hanke, Tobias Peitz, Lukas Demming und Kevin Hagemann haben bereits vier Spieler neue Verträge für die Saison 2023/2024 unterschrieben. Auch Keeper Sebastian Patzler, Mittefeldspieler Kevin Rodrigues Pires, U19-Talent Jeff Tchouangue und der ausgeliehene Isaak Akritidis (1. FC Bocholt) haben gültige Verträge bis zum 30. Juni 2024.

Zur neuen Saison soll nach RS-Informationen auch eine Verstärkung für die WSV-Geschäftsstelle kommen. Hierbei soll es sich um Benjamin Bruns, zuletzt Geschäftsführer bei Fortuna Köln, handeln. Welche Position Bruns, der einst als Marketingleiter beim SC Paderborn und Geschäftsstellenleiter beim SV Wehen Wiesbaden arbeitete, in Wuppertal bekleiden soll, ist noch nicht bekannt. Dass dieser der Küsters-Nachfolger wird, ist eher unwahrscheinlich. Denn Bruns ist eher kein Kaderplaner. Seine Stärken liegen in der Geschäftsführung.