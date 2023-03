1. FC Bocholt: Platzek über Pokalspiel, RWE-Abstiegskampf und Peter Sommer

Der 1. FC Bocholt trifft am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Rot-Weiss Essen. Für gleich vier Bocholter ist es ein Duell gegen den Ex-Klub.

Was haben Jeffrey Obst, Gino Windmüller, Kevin Grund, Marcel Platzek und Sascha Voelcke (aktuell ausgeliehen) gemeinsam? Alle fünf spielten einst für Rot-Weiss Essen und treffen nun mit ihrem aktuellen Klub 1. FC Bocholt auf RWE: am Dienstag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker), im Niederrheinpokal-Halbfinale.

Einen wie Platzek, der in 266 Spielen für Rot-Weiss Essen 85 Tore erzielte und 55 weitere Treffer vorbereitete, würde sich vielleicht der eine oder andere RWE-Fan wünschen. Denn die Sturm-Misere des Drittligisten ist an dem einstigen Essener Publikumsliebling nicht vorbeigegangen.

RevierSport hat vor dem Spiel mit dem 32-jährigen Platzek, der in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zehnmal für Bocholt traf, gesprochen.

Marcel Platzek, wie heiß sind Sie auf dieses Duell am Dienstag?

Natürlich kribbelt es. Kevin Grund und ich hatten ja schon die Ehre, da für uns ein Abschiedsspiel organisiert wurde. Dafür danke ich dem Verein RWE auch sehr. Jetzt, wer hätte das gedacht, treffen wir im Niederrheinpokal-Halbfinale aufeinander. Für uns sind es auch nur noch zwei Spiele bis in den DFB-Pokal. Da werden wir auch gegen Rot-Weiss unsere Chance suchen.

Mit Marcel Platzek? Denn Ihr Einsatz ist noch gar nicht so sicher, oder?

Ich lag zuletzt zwei Wochen mit einer Grippe flach. Da hatte es mich echt hart erwischt. Ich habe mich mal so richtig scheiße gefühlt, anders kann man das auch nicht sagen. Doch jetzt bin ich wieder fit und wir haben am Montagabend noch Training. Ich gehe davon aus, dass ich auch am Dienstag dabei bin.

Haben Sie noch Kontakt zu RWE?

Das ist natürlich alles ein bisschen abgeflacht. Aber klar: Ich musste auch für das Spiel einige Karten besorgen und es melden sich auch viele Fans bei mir, die sich an die guten, alten RWE-Zeiten erinnern. Zu Peter Sommer habe ich den meisten Kontakt. Das ist, wer ihn nicht kennen sollte, was ich mir aber nicht vorstellen kann (lacht), der Essener Mannschaftsbetreuer. Er war und ist für mich immer eine wichtige Bezugsperson gewesen. Peter und ich: das passt einfach. Ich freue mich ihn und viele andere am Dienstag wiederzusehen.

Einige Fans würden Sie vielleicht aktuell gerne im RWE-Trikot sehen. Was sagen Sie denn zu der Sturm-Misere und dem schlechten Lauf der Rot-Weissen?

So ist das bei uns Stürmern. Am Ende des Tages wirst du an Toren gemessen. Das weiß ich ja auch. Aber ich denke, dass sie wieder Tore schießen werden. Ich verfolge die RWE-Saison natürlich. Viel auf reviersport.de und natürlich über den Ticker oder auch Radio Hafenstraße. Ich bin mir sicher, dass RWE am Ende in der Liga bleiben wird.

Und der 1. FC Bocholt?

Das sollte auch klappen! Alles andere wäre, auch nach dem jüngsten Rückzug des 1. FC Kaan-Marienborn, eine Enttäuschung.