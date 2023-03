Der Wuppertaler SV hat die Vertragsverlängerung eines Publikumslieblings bekannt gegeben.

Kevin Hagemann hat seinen Vertrag beim Wuppertaler SV verlängert. Das gab der Regionalligist am Freitagabend bekannt.

Der Offensivspieler kehrte nach einem eineinhalbjährigen Intermezzo bei Fortuna Düsseldorf II in der Winterpause 2021 nach Wuppertal zurück. In der laufenden Saison steht der 32-Jährige bei 26 Ligaeinsätzen, neun Toren und sieben Vorlagen.

"Ich bin sehr glücklich, weiterhin für meinen Herzensverein spielen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch einiges mit dem WSV bewegen werden", sagte Hagemann, der nach den Stationen TuS Ennepetal, Westfalia Rhynern und SSVg Velbert 2016 beim WSV landete.

"Kevin ist ein wichtiger Baustein in unserem Konstrukt und mit seiner frechen Spielweise hat er diese Saison konstant überzeugt. Ich bin froh, dass er weiterhin ein Teil der Mannschaft bleibt", sagte Trainer Hüzeyfe Doğan.

Bereits unter der Woche hatte nach Philipp Hanke und Tobias Peitz auch Lukas Demming seine Zusage für die kommende Saison gegeben (RS berichtete). Auch Keeper Sebastian Patzler, Mittefeldspieler Kevin Rodrigues Pires, U19-Talent Jeff Tchouangue und der ausgeliehene Isaak Akritidis (1. FC Bocholt) haben gültige Verträge bis zum 30. Juni 2024.

"Es ist sehr erfreulich, dass Kevin bleibt", sagte Sportchef Stephan Küsters nun über den nächsten Baustein. "Er ist quasi schon ein Urgestein. Umso mehr freut es uns, dass ein Publikumsliebling verlängert hat. Man kann erkennen, dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind, unsere Leistungsträger zu halten."

Der Wuppertaler SV belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Am Wochenende pausiert der WSV, dann geht es am 1. April (Samstag, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 II weiter.