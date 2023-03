RWO: Bauder über das Pokal-Halbfinale und die Attacke aus Kaan-Marienborn

Rot-Weiß Oberhausen steht am Samstag vor einem wichtigen Spiel. Das Niederrheinpokal-Halbfinale steht auf dem Programm. Doch auch das Thema 1. FC Kaan-Marienborn lässt RWO nicht in Ruhe.

Für Rot-Weiß Oberhausen steht am Samstag (24. März, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Oberligist Germania 04/19 Ratingen an.

Am Freitag sprach RevierSport mit RWO-Sportchef Patrick Bauder über das immens wichtige Spiel, aber auch über die schweren Geschosse aus Kaan-Marienborn Richtung Oberhausen - RS berichtete.

Patrick Bauder, wie sehr freuen Sie sich auf das Niederrheinpokal-Halbfinale?

Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Wir haben es nach einigen Jahren geschafft, wieder im Halbfinale zu stehen und wollen natürlich auch ins Finale einziehen, um dann endlich wieder am DFB-Pokal teilzunehmen. Das ist unser klares Ziel!

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie?

Wir rechnen mit 2500 bis 3000 Fans. Mal schauen, wie viele es dann am Spieltag letztendlich sein werden.

In dieser Woche platzte ja eine Regionalliga-Bombe: Das Aus des 1. FC Kaan-Marienborn. Wie sehr hat Sie das überrascht?

Natürlich haben wir das mitbekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das nicht überrascht hat. Man hat ja seine Kontakte und der Flurfunk ging schon in die Richtung, dass der 1. FC Kaan-Marienborn vor dem Aus steht. Was mich dann verwundert, ist, dass dann komplett zurückgezogen wird und man in die Kreisliga C geht. Ich finde es schade, dass sich der Verein zu diesem Schritt entschlossen hat.

Andreas Weber, Kaan-Hauptsponsor und Chef von PolygonVatro, hat ordentlich Richtung RWO geschossen und Oberhausen eine Mitschuld am Aus gegeben. Was sagen Sie dazu?

Zu diesen Aussagen von Herrn Weber möchte ich mich überhaupt nicht äußern. Ich wünsche dem 1. FC Kaan-Marienborn an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.