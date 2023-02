In der Regionalliga: So ergeht es den RWE-Leihgaben Krasniqi und Voelcke

Rot-Weiss Essen hat in der vergangenen Winter-Transferperiode zwei Spieler in die Regionalliga-Staffeln West und Nord verliehen. So ist der Stand bei dem Duo.

Sascha Voelcke ist bis zum Saisonende an den West-Regionalligisten 1. FC Bocholt und Erolind Krasniqi an den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen ausgeliehen. Beide haben nach der laufenden Saison noch einen gültigen Vertrag bei Rot-Weiss Essen. Im Bestfall kommen sie mit viel Spielpraxis und gestärkt an die Hafenstraße zurück. Vorweg: Aktuell läuft es für beide Akteure ordentlich. Der 22-jährige Krasniqi konnte am vergangenen Wochenende beim Ottenser 2:1-Erfolg bei der Zweitvertretung des SV Werder Bremen mit einer Vorlage auf sich aufmerksam machen. Der ehemalige U21-Nationalspieler des Kosovo kam insgesamt 57 Minuten zum Einsatz. In den zwei vorausgegangenen Spielen - gegen Phönix Lübeck (2:1) und Holstein Kiel II (4:0) - spielte Krasniqi ebenfalls, 66 Minuten gegen Lübeck und 27 Minuten gegen Kiel. Und: Krasniqi kam auch im Verbandspokal, im sogenannten Hamburg-Pokal, im Achtelfinale beim Kummerfelder SV für die Teutonia zum Einsatz. Hier spielte er über 90 Minuten durch und avancierte zum viel umjubelten 2:1-Siegtorschützen. Den Treffer erzielte der RWE-Profi in der 83. Minute.

So kam Krasniqi für Ottensen schon zu 150 Liga- und 90 Pokal-Minuten. Zur Erinnerung: Auf sein Drittliga-Debüt für RWE wartete er bis dato vergeblich und kam in der Hinrunde nur über 148 Minuten in zwei Niederrheinpokal-Begegnungen zum Einsatz. Noch besser läuft es in Sachen Spielpraxis bei Voelcke. Der 20-Jährige kam beim 1. FC Bocholt in bislang allen vier Ligaspielen über jeweils 90 Minuten zum Einsatz. Ein Tor oder eine Vorlage blieben ihm bis dato verwehrt. "Sascha ist sehr ehrgeizig und gibt immer Vollgas. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Ich glaube, dass sich jeder so ein Leihgeschäft vorstellt: Er bekommt bei uns Spielpraxis und verstärkt unsere Mannschaft", sagt Marcus John, Trainer des 1. FC Bocholt, gegenüber RevierSport.

