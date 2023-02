SG Wattenscheid: Wieder Unstimmigkeiten mit der Stadt - Regionalligafußball in Bochum unerwünscht

Die SG Wattenscheid 09 hat ihr „Endspiel“ gegen den 1. FC Bocholt verloren. Dazu gab es wieder Unstimmigkeiten mit der Stadt Bochum. Denn die SGW hätte gerne am Freitag gespielt

1.070 Zuschauer haben im Lohrheide-Stadion die 1:3-Niederlage der SG Wattenscheid 09 gegen den 1. FC Bocholt gesehen. Wenn man davon die vielleicht 150 Fans der Gastmannschaft abzieht, bleiben gut 900 Anhänger der SGW übrig. Das ist nicht gravierend wenig, aber es hätten mehr sein können. Sie lag unter dem bisherigen Durchschnitt von 1.200 Fans. Und daran war nicht nur der Nieselregen in Wattenscheid Schuld.

Denn es war klar, dass das Spiel gegen Bocholt quasi ein erstes Abstiegs-Endspiel für das Team von Trainer Christian Britscho war. Und dass die SG Wattenscheid 09 sowohl von den Einnahmen her, als auch von der emotionalen Unterstützung auf jeden einzelnen Zuschauer angewiesen ist, ist hinlänglich bekannt. Aber will die Stadt Bochum neben dem Bundesligisten VfL Bochum überhaupt einen weiteren ambitionierten Fußballverein in seiner Stadt haben? Diese Frage muss man sich langsam stellen.

Nach RS-Informationen wollte die SG09 das Spiel gerne auf den Freitagabend verlegen. Denn am Samstag spielte unter anderem fast zeitgleich wenige Kilometer weiter der VfL Bochum zuhause gegen den SC Freiburg. Und so entschied sich eben mancher Wattenscheider für den Besuch beim VfL.

Da aber der Sonntag wegen des Umzuges in der Karnevalhochburg Wattenscheid ebenfalls nicht in Frage kam, wäre der Freitagabend ein geeigneter Austragungszeitpunkt gewesen. Doch das hätte durch das nötige Flutlicht weitere Kosten verursacht. Deshalb lehnte die Stadt diesen Vorschlag ab.





Nach der Nichtnutzbarkeit der Lohrheide für den Trainingsbetrieb der nächste Nackenschlag für den Verein. Einen Sportplatz, an den die Mannschaft mit einem vernünftigen Flutlicht trainieren kann, gibt es weiterhin nicht. Stattdessen trainiert der Verein mit selbst aufgestellten Funzeln.

Natürlich wäre es schön gewesen, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Aber das ist halt nicht der Fall Christian Pozo y Tamayo

Mal hier, mal da. Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo positionierte sich nach dem Spiel gegen Bocholt klar: „Die Mannschaft hat gegen Bocholt das Herz auf dem Platz gelassen. Auch, wenn es am Ende nicht gereicht hat. Deswegen lasse ich das auch nicht als Grund gelten. Dass wir gegen Bocholt verloren haben, hatte andere Gründe“, sagte er. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Aber das ist halt nicht der Fall. Damit müssen wir klarkommen.“

Das ehrt ihn, aber natürlich macht das etwas mit den Spielern, denn sie bekommen das Gezerre ja mit. „Das Gute bei uns ist: Der Verein funktioniert auch in der Oberliga. Es ist nicht so, dass irgendjemand seine Familie nicht mehr ernähren kann, wenn wir absteigen. Das ist ein kleiner Vorteil, den wir haben. Nichtsdestotrotz: Wenn du einmal dort bist, möchtest du natürlich auch drinbleiben“, meinte Pozo y Tamayo.

„Wie immer, seit ich bei Nullneun bin, nehmen wir die Gegebenheiten, wie das Nomadensein im Trainingsbetrieb, wo wir tagtäglich mit wechselnden Plätzen planen müssen, an. Wir machen das Beste daraus“, schrieb Britscho zwar im Vereinsmagazin „09-Report“.

Aber am Ende könnte das eben für die Regionalliga zu wenig sein. Nach der Niederlage gegen den 1. FC Bocholt beträgt der Abstand auf das sichere rettende Ufer bereits acht Punkte. Und so bleiben in Wattenscheid nicht nur die Lichter aus. Sie gehen auch langsam aus, wenn es um den Regionalligafußball geht.