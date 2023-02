Wuppertaler SV: Neuer Brustsponsor - Küsters: "Freuen uns über einen so starken Partner"

Der Wuppertaler SV hat am Donnerstag - 10. Februar - seinen neuen Brustsponsor vorgestellt und ist mächtig stolz auf den neuen Partner.

"Tradition, Leidenschaft und Regionalität: Eigenschaften, die sich der Wuppertaler Sportverein und das Unternehmen New York Pizza teilen", mit diesen Worten begrüßt der Wuppertaler SV seinen neuen Brustsponsor.

Denn ab sofort wird nämlich der Schriftzug des Unternehmens "New York Pizza" das Trikot der Rot-Blauen zieren.

"Wir sind New York Pizza sehr dankbar, dass das Unternehmen uns als Partner auf der Brust begleiten wird", sagt Thomas Richter, Vorstandsmitglied des Wuppertaler SV und führt aus: "Die Gespräche mit New York Pizza waren von einer großen Wertschätzung geprägt. Wir freuen uns auf die Partnerschaft."

Dem pflichtet auch Stephan Küsters, Sportlicher Leiter beim WSV, bei: "Wir freuen uns über einen so starken Partner, die über die Stadt- und Bundesgrenzen hinaus bekannt sind." Und ergänzt schmunzelnd: "Die Jungs essen auch sehr gerne Pizza und Pasta, das passt sehr gut."

In Wuppertal gibt es drei Restaurants, die für die WSV-Fans zur Verfügung stehen: Obere Lichtenplatzer Straße 367, 42287 Wuppertal Kasinostraße 30, 42103 Wuppertal Ludwig-Richter-Straße 3, 42329 Wuppertal

Mit Blick auf das Kinderhospiz, das bisher in dieser Saison auf der Brust des WSV zu sehen war, sagte Stephan Küsters: "Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft und werden diese auch weiterhin leben. Die nächsten Aktionen mit dem Kinderhospiz sind bereits geplant."

New York Pizza ist ein ursprünglich niederländisches Unternehmen, hat in Deutschland inzwischen aber über 80 Filialen, in Nordrhein Westfalen sind es 18 Restaurants. "Bis zum Ende des Jahres 2024 sollen noch 10 bis 15 Restaurants nur in NRW dazukommen", sagt Derk Wynia. Abschließend sagt er: "New York Pizza und der Wuppertaler SV verbindet somit der Hunger nach Erfolg und Weiterentwicklung."