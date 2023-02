Für Regionalligist SG Wattenscheid 09 beginnt die Mission Klassenerhalt am Wochenende. Dann gastiert die SGW bei Fortuna Köln.

Es geht wieder los. Die Restrunde der Regionalliga West steht in den Startlöchern. Am Samstag (04. Februar, 14 Uhr) steigt dann auch die SG Wattenscheid 09 wieder in den Spielbetrieb ein. Die Mannen von Coach Christian Britscho sind zu Gast beim Tabellenneunten Fortuna Köln. Dass der Aufsteiger als klarer Außenseiter in die Partie geht, dürfte niemanden überraschen. Aber: Wattenscheid avancierte bereits in der Hinrunde mehrfach zum Favoritenschreck und darf – nach einem schlechten Start – wieder vom Klassenerhalt träumen.

Aus den letzten fünf Partien vor der Winterpause holte die SGW neun Punkte und verkürzte den Abstand auf das rettende Ufer auf zwei Zähler. Ein Garant für die starke Form des Traditionsklubs war Angreifer Dennis Knabe-Lerche. Der 27-Jährige, der aktuell mit Rückenbeschwerden ausfällt, traf bei seinen vergangenen vier Einsätzen sechsmal und legte zwei Tore auf – und das trotz eines Platzverweises gegen Preußen Münster (Gelb-Rot).

Insgesamt ist der 1,87-Meter-Mann, der in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach und dem KFC Uerdingen ausgebildet wurde, mit sieben Saisontoren und zwei Assists in zwölf Partien der zweitbeste Scorer in seiner Mannschaft. Vier seiner sieben Treffer erzielte Knabe-Lerche als Joker.

Wir gönnen es ihm. Ich freue mich für den Jungen und traue ihm dauerhaft die Regionalliga zu. So einen Spieler hatte ich selten. Issam Said über Knabe-Lerche.

Im Januar 2022 wechselte der bullige Mittelstürmer vom Landesligisten VfB Frohnhausen an die Lohrheide und schaffte mit der SGW den Aufstieg in die Regionalliga West. Sein ehemaliger Trainer Issam Said erinnert sich an den 27-Jährigen: "Ein toller Junge! Als wir ihn damals aus der Kreisliga C holten, hatte er 30 Kilogramm Übergewicht. Er ist kaum vom Ball zu trennen und hat eine tolle Schusstechnik und Schusskraft – eine richtige Nummer neun. Sein Ziel war immer in der Oberliga oder Regionalliga zu spielen. Dass er in der Winterpause nach Wattenscheid gewechselt ist, war schwer zu verkraften, weil wir gegen den Abstieg gespielt haben. Er kann den Unterschied ausmachen, auch wenn er sich im athletischen Bereich noch verbessern kann. Wir gönnen es ihm. Ich freue mich für den Jungen und traue ihm dauerhaft die Regionalliga zu. So einen Spieler hatte ich selten", betonte Said gegenüber RevierSport.

Das Trainerurgestein der "Frohnhauser Löwen" wünscht nicht nur Knabe-Lerche, sondern auch dem gesamten Klub eine erfolgreiche Zukunft: "Wattenscheid ist ein toller, sympathischer Verein, das gilt auch für den Trainer. Ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen."