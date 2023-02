Regionalliga Nordost: Aufstiegskandidat verpflichtet früheren KFC-Stürmer

Ein früherer Stürmer des KFC Uerdingen wechselt in die Regionalliga Nordost - zu einem Team, das vom Aufstieg in die 3. Liga träumt.

In der Regionalliga Nordost ist erst rund die Hälfte der Saison absolviert. Doch schon jetzt bahnt sich ein spannendes Rennen um die Meisterschaft an. Nur fünf Punkte trennen den Tabellenführer vom Achtplatzierten. Mittendrin im Kampf um den Spitzenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt: Rot-Weiß Erfurt.

Die Thüringer lauern einen Platz und einen Punkt hinter Spitzenreiter Energie Cottbus und haben dazu ein Nachholspiel in der Hinterhand. Der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga lebt - und für diesen hat RWE kurz vor dem Transferschluss am Dienstag noch mal personell nachgelegt.

Mit Osayamen Osawe wurde ein neuer Stürmer verpflichtet, der eine Menge Erfahrung aus höherklassigen Ligen mitbringt. Der 29-Jährige bestritt 73 Partien in der 2. Bundesliga (elf Tore) und kommt auf 109 Einsätze in der 3. Liga.

Dabei trug der Nigerianer die Trikots vom Halleschen FC, 1. FC Kaiserslautern, FC Ingolstadt - und vom KFC Uerdingen. Anfang 2019 kam Osawe zu den Krefeldern und blieb zweieinhalb Jahre lang an der Grotenburg. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga kehrte er dem KFC den Rücken. In 42 Pflichtspielen gelangen Osawe zehn Treffer.

Nach einem Jahr ohne Verein wechselte er im vergangenen Spätsommer zum englischen Fünftligisten Halifax Town. Dort hat Osawe seine Zelten nun wieder abgebrochen, um nach Erfurt zu gehen. Er kennt RWE-Trainer Fabian Gerber aus gemeinsamen Zeiten in Ingolstadt. "Mit Osayaman Osawe gewinnen wir weitere offensive Möglichkeiten dazu und sind sicher, dass er uns helfen wird eine gute Rückrunde zu spielen", wird Gerber zum Transfer zitiert.

In Erfurt trifft Osawe unter anderem auf Nazzareno Ciccarelli. Der 26-Jährige war nach Stationen bei FC Brünninghausen, Westfalia Herne, Hammer SpVg und TSG Sprockhövel im letzten Sommer zu Rot-Weiß gewechselt. Nach vielen Jahren in der Oberliga Westfalen hat er sich in der Regionalliga Nordost gut akklimatisiert und kommt bereits auf zehn Torbeteiligungen in 14 Einsätzen.