RWO: Terranova freut sich über Effektivität beim 4:0 – Sonderlob für Kreyer

Rot-Weiß Oberhausen hat sich im letzten Testspiel der Wintervorbereitung mit 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach II durchgesetzt. In der kommenden Woche wartet der 1. FC Köln II.

Rot-Weiß Oberhausen hat die Wintervorbereitung mit einem 4:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbachs U23 abgeschlossen. Anton Heinz brachte die Kleeblätter früh per Strafstoß in Führung. Im zweiten Durchgang schraubten Fabian Holthaus (46./69.) und Christian März (59.) das Ergebnis in die Höhe.

Mike Terranova attestierte den Gladbachern im RevierSport-Gespräch dennoch eine „sehr, sehr ordentliche Leistung“ und fügte hinzu: „Man muss sagen, dass es vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch war.“

Besonders der frühe Elfmeter habe den Oberhausenern geholfen. „Das ist natürlich immer ein Dosenöffner. Da war ich froh, dass Kelvin (Lunga, d. Red.) da war, wo er hingehört. Ob es dann einer war – die einen pfeifen den, die anderen nicht. Auf jeden Fall haben wir in der Situation hoch gepresst, so wie wir es uns vorgenommen haben.“

Gleich nach dem Pausenpfiff traf Holthaus dann zum 2:0. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Danach war es schon ein Spiel auf Augenhöhe“, analysierte der Coach, der auch das Spielglück auf Seiten von RWO sah. „Es war ein guter Test, aus dem beide vieles mitnehmen konnten. Aber man sollte sowas nicht überbewerten.“

Er ist der Spieler, der den Takt angibt, die Bälle festmacht, den Leuten das Zeichen zum Nachrücken gibt Mike Terranova über Sven Kreyer

Besonders die Effektivität war für Terranova ein Grund zur Freude. „Da muss ich auch Sven Kreyer loben, der den Ball bei einem Tor super durchsteckt. So können das nur wenige in der Liga. Bei einem anderen Tor lässt er den Ball super durch. Er hat selbst nicht genetzt, aber ist so trotzdem an zwei Toren beteiligt“, hob „Terra“ hervor. „Er ist der Spieler, der den Takt angibt, die Bälle festmacht, den Leuten das Zeichen zum Nachrücken gibt.“

Borussia Mönchengladbach U23: Brüll – Kurt (61. Kemper), Najjar (75. Andreas), Lofolomo (67. Beckhoff), Italiano – Lockl – Borges Sanches (46. Naderi), Schroers (67. Gaal), Meuer (67. Büyükarslan), Noß (67. Holtby)– Telalovic Brüll – Kurt (61. Kemper), Najjar (75. Andreas), Lofolomo (67. Beckhoff), Italiano – Lockl – Borges Sanches (46. Naderi), Schroers (67. Gaal), Meuer (67. Büyükarslan), Noß (67. Holtby)– Telalovic Rot-Weiß Oberhausen: Davari – Winter (67. Petritt), Klaß, Propheter, Fassnacht – März, Ngyombo – Lunga (67. Rexha), Holthaus, Heinz (67. Donkor) – Kreyer (67. Skolik) Schiedsrichter: Marvin Szlapa Tore: 0:1 Heinz (13./FE.), 0:2 Holthaus (46.), 0:3 März (59.), 0:4 Holthaus (69.)

Eine Woche vor dem Restrunden-Auftakt kommt ein solcher Erfolg selbstverständlich sehr gelegen. „Ich bin überzeugt, dass es der Mannschaft Selbstvertrauen gibt. Aber Samstag ist Ligastart und da fangen wir noch mal bei null an.“ Dann geht es zuhause gegen die U21 des 1. FC Köln.

Im Hinspiel gab es für RWO eine deutliche 1:4-Pleite. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, kündigte Terranova an. Allerdings dürfte die Kölner Mannschaft deutlich anders aussehen als noch im vergangenen August. Damals standen unter anderem Denis Huseinbasic, Steffen Tigges (beide mittlerweile fest bei den Profis), Bright Arrey-Mbi (jetzt Hannover 96) und Niklas Hauptmann (jetzt Dynamo Dresden) in der Startelf.

„Sie haben sich in der Pause noch mal neu formiert und werden wahrscheinlich die ein oder andere Sache ändern. Einige Spieler haben sich auch noch mal entwickelt. Es wird kein einfaches Spiel“, ist sich Terranova sicher. Dennoch ist die Marschroute für RWO klar: „Wir wollen zeigen, dass wir es besser können als in der Hinrunde, ähnlich wie gegen Gladbach aggressiv zu Werke gehen und den nächsten Heimsieg holen.“