Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat bei der Trainerfrage eine Entscheidung getroffen. Interimslösung Helge Hohl wird Cheftrainer.

Die bisherige Interimslösung Helge Hohl bleibt Trainer von Alemannia Aachen und unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2024. Das gab der Regionalligist am Freitagabend bekannt.

Mit Hohl erhielt auch Co-Trainer Gabriele Di Benedetto einen Vertrag bis 2024. Die Aufgaben des Sportdirektors werden nun auf Geschäftsführer Sascha Eller und Hohl aufgeteilt. Di Benedettos bisherige Position als Nachwuchsleiter Sport wird zukünftig neu besetzt.

Die Kaiserstädter hatten sich Mitte Oktober vom bisherigen Trainer Fuat Kilic getrennt. Hohl holte in den acht folgenden Ligaspielen 18 von 24 Punkten und führte die Alemannia auf den vierten Platz der Regionalliga West, ein Punkt hinter dem Tabellenzweiten Wuppertaler SV.

Alemannia Aachen setzt auf Kontinuität

„Helge und das Funktionsteam haben in den letzten Wochen mit der Mannschaft einen sehr guten Job gemacht und viel Zeit sowie Herzblut in die Aufgaben gesteckt. In den Gesprächen haben wir uns zusammen entschieden, dass es für die Ziele des Vereins das Beste ist, mit Ruhe und Kontinuität weiterzuarbeiten, statt neue Personen hinzuzuholen. Ich freue mich riesig, dass der Weg jetzt gemeinsam weitergeführt wird“, sagte Aachens Geschäftsführer Eller.

Hohl kommentierte seine Festeinstellung wie folgt: „Erst einmal möchte ich mich für das Vertrauen in meine Person bedanken. Ich habe in den letzten Wochen noch einmal mehr gemerkt, was in diesem Verein mit der Mannschaft, den handelnden Personen, den Sponsoren und vor allem den Fans möglich ist. Ich freue mich auf die Herausforderung, den positiven Trend zu bestätigen und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können."