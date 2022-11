SG Wattenscheid 09: Canbulut will 2023 angreifen - "Wir sind eine kleine Attraktion"

Die SG Wattenscheid 09 gastiert am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Wuppertaler SV. Mit dabei ist auch wieder Berkant Canbulut.

Nach dem irren Spiel gegen Preußen Münster, das die Wattenscheider mit 4:5 verloren, geht es für die SG 09 am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) nach Wuppertal.

Der Tabellenvierte WSV befindet sich aktuell in Topform. Sechs Spiele, sechs Siege: So lautet die starke Bilanz der Rot-Blauen. Diese konnte die Mannschaft von Hüzeyfe Dogan zuletzt nicht ausbauen, weil das Spiel bei Rot Weiss Ahlen aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt wurde.

"Die Mannschaft hat die Pause zur Regeneration genutzt und ist heiß darauf, dass es wieder um Punkte geht. Wir erwarten eine gute Wattenscheider Mannschaft im Stadion am Zoo, die war natürlich auch besiegen wollen", sagt Stephan Küsters, WSV-Sportchef, vor dem Duell am Samstag.

Dass die Wattenscheider mit Wuppertal eine harte Nuss erwartet, wissen auch die 09-Spieler. Zum Beispiel Berkant Canbulut, der seit einigen Wochen wieder regelmäßig zum Einsatz kommt.

Jede Woche halten wir uns vor Augen, dass der Klassenerhalt unser großes Ziel ist. Dafür hat der ganze Verein im Aufstiegsjahr hart gearbeitet. Wir wollen nicht nach nur einem Jahr wieder runter! Berkant Canbulut

Der Publikumsliebling erklärt gegenüber RS: "Ich hatte viel mit der Arbeit, unserem Familien-Unternehmen, um die Ohren. So langsam bekomme ich das aber alles geregelt. Zudem hatte ich zu Saisonbeginn mit einer Kniereizung zu kämpfen. Jetzt läuft es aber wieder. Ich merke, wie viel Spaß ich am Fußball habe und will wieder topfit werden. Denn aktuell reicht die Luft für 65, vielleicht 70 Minuten. In der Winterpause werde ich alles daran setzen, dass ich noch einmal in Topform angreife."

Bis dahin stehen für die Wattenscheider noch die Spiele in Wuppertal und zum Jahresabschluss gegen Rot Weiss Ahlen auf dem Programm.

Vier Punkte beträgt der Rückstand aktuell auf das rettende Ufer. Dass die Wattenscheider in der Regionalliga West mithalten können, bewiesen sie - trotz Niederlage - zuletzt auch gegen Spitzenreiter Münster. "Wir sind eine kleine Attraktion für die Liga. Die Zuschauer kommen bei unseren Spiele auf ihre Kosten. Jetzt müssen wir das nur hinbekommen, dass am Ende auch unsere Fans jubeln. Es fehlt nicht viel. Wir sind oft sehr nahe dran. Wir müssen es hinbekommen, dass wir die Fehler, die in der Liga gnadenlos bestraft werden, abstellen und dann werden wir noch unsere Punkte einfahren. Da bin ich mir sicher", sagt Canbulut.

