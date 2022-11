Regionalliga-Highlights im Video: Irres 4:5 von Wattenscheid und RWO-Pleite

Am 18. Spieltag der Regionalliga West sorgte vor allem das 4:5 zwischen Wattenscheid und Preußen Münster für Erstaunen. Alle Highlights der acht Partien vom Wochenende im Video.

Das dramatische Duell zwischen der SG Wattenscheid und Preußen Münster dürfte seinen Platz in den Saisonrückblicken der Regionalliga West jetzt schon sicher haben. Die SGW kam nach einem 1:4-Rückstand in der Nachspielzeit noch zum 4:4. Doch der Tabellenführer aus Münster setzte noch einen drauf und erzielte in der 97. Minute den 5:4-Endstand.

Alle neun Tore sowie alle weiteren Highlights der Partien des 18. Spieltag sehen Sie in den Videos von Sporttotal.

SG Wattenscheid - Preußen Münster 4:5

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen 3:1

SV Lippstadt - Fortuna Köln 2:2

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II 3:1

1. FC Bocholt - 1. FC Düren 0:3

Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Kaan-Marienborn 2:1

SV Straelen - FC Schalke 04 II 0:0

1. FC Köln II - SV Rödinghausen 2:2