Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hofft bei Alemannia Aachen auf einen guten Start in die Rückrunde. RevierSport hat mit Trainer Mike Terranova gesprochen.

Mit dem 1:1-Remis am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt schloss Rot-Weiß Oberhausen die Hinrunde in der Regionalliga West ab. RWO-Cheftrainer Mike Terranova erklärt rückblickend im RevierSport-Gespräch, warum seine Mannschaft gegen den Aufsteiger nicht über ein Unentschieden hinauskam: "In der Anfangsphase waren wir nicht mutig genug im Spielaufbau. Danach haben wir uns gesteigert und hatten fünf gute Chancen, um in Führung zu gehen. Auch in Unterzahl haben wir es nicht schlecht gemacht. Es ist schade, dass wir in einem Spiel, wo wir vorher einen Dreier eingeplant hatten, nur einen Punkt holen. Nach dem Spielverlauf konnten wir aber mit diesem Ergebnis leben."

Die Oberhausener Bilanz in der Hinrunde: 17 Spiele, 26 Punkte, Platz acht! Von der Punkteausbeute hatten sich die Kleeblätter definitiv mehr versprochen, aber in dieser Saison ist tabellarisch alles eng zusammen. Zwischen Platz vier und neun liegen nur drei Zähler. Das spricht dafür, wie ausgeglichen diese Liga ist.

Ähnlich sieht es auch Terranova: "Mit der Punkteausbeute können wir nicht zufrieden sein. Da haben wir uns definitiv mehr erhofft. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zu Beginn hatten wir Verletzungspech, was aber auch keine Ausrede sein soll. Außerdem sind vier Rote Karten einfach zu viel. Das hatte ich so in den letzten sechs Jahren nicht. Es waren vermeidbare Platzverweise. Dazu sind wir nicht an unsere Top-Form herangekommen. Einige Leistungsträger laufen ihren Leistungen hinterher. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Wir sind noch im Niederrheinpokal dabei und in der Liga die zweitheimstärkste Mannschaft. Dieses Jahr dürfen wir aber nicht nur nach Punkten bewerten. In der Liga ist alles eng zusammen."

Die erste Partie in der Rückrunde wird für die Terranova-Elf ein absolutes Highlight. Am Samstag (26. November, 14 Uhr) ist RWO zu Gast am Tivoli bei Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter spielen bislang eine starke Saison und stehen mit 29 Punkten überraschend auf Platz vier.

In den letzten Aufeinandertreffen war Aachen für Oberhausen allerdings eine Art Lieblingsgegner. Die jüngsten vier direkten Duelle konnten die Rot-Weißen alle für sich entscheiden. Insgesamt setzte es nur eine Niederlage in den vergangenen elf Regionalliga-Partien gegen die Alemannia. Es wird spannend, ob RWO diese Serie fortführen kann.

Mit einem Sieg könnten die Gäste punktemäßig aufschließen. Dieses Ziel gibt Coach Terranova auch vor: "Leider waren wir bislang auswärts zu schwach. Wir wollen jetzt auch auswärts kontinuierlich punkten, das ist unser klares Ziel. Damit wollen wir in Aachen anfangen. Wir freuen uns auf das erste Rückrundenspiel am Tivoli vor einer großen Kulisse. Das wird eine interessante Partie."

Aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Nico Klaß muss der 46-jährige Fußballlehrer auf seinen wichtigsten Abwehrspieler verzichten – auch Rechtsverteidiger Nils Winter ist angeschlagen und fraglich. Dafür kehrt Top-Torjäger Sven Kreyer (13 Spiele, 10 Tore) nach abgesessener Sperre wieder in den Kader zurück. In den vergangenen vier Partien gegen Aachen erzielte der Stürmer immer jeweils ein Tor – ein gutes Omen für Rot-Weiß Oberhausen?