SG Wattenscheid 09: RWE-Leihgabe will jetzt durchstarten und ist heiß auf Preußen Münster

Die SG Wattenscheid 09 startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Und das gegen den Spitzenreiter SC Preußen Münster. Timur Mehmet Kesim ist heiß auf die Partie.

Endlich, das wird sich Timur Mehmet Kesim nach den 90 Minuten im Trikot der SG Wattenscheid 09 gegen Fortuna Düsseldorf gedacht haben.

Beim 3:2-Erfolg des Aufsteigers gegen die U23 aus Düsseldorf durfte die 19-jährige Leihgabe von Rot-Weiss Essen das erste Mal über 90 Minuten spielen. Dabei drehte die SGW ein 0:2 in ein 3:2 - was für ein Comeback.

Für Kesim lief die Saison bislang enttäuschend, nun will er durchstarten. "Ich habe schon gegen Schalke II 86 Minuten gespielt und davor Kurzeinsätze gehabt. Ich bin mir sicher, dass es jetzt aufwärts gehen wird. Ich will gar nicht mehr zurückschauen", sagt Kesim, der bislang fünf Einsätze für die SG über insgesamt 220 Spielminuten absolvierte.

Für Kesim begann die Saison mit einem 25-Minuten-Einsatz gegen Preußen Münster. Doch nach dem 1. Spieltag folgte dann eine lange Pause. "Ich hatte im vorderen Kreuzbandbereich eine Reizung. Ich hatte Glück, dass das Kreuzband nicht gerissen ist", erinnert er sich.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es wieder gegen Münster. Dann kommen die Preußen, die das Hinspiel mit 4:1 gewannen, ins Lohrheidestadion.

"Wir freuen uns auf das Spiel. Wir sind gut drauf, glauben an uns und der Tabellenführer kommt. Das Stadion wird gut gefüllt sein. Da kann man sich nur freuen", sagt Kesim.

Seit 2015 spielt er für Rot-Weiss Essen und besitzt an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Ob er ab dem 1. Juli 2023 dann auch wirklich das RWE-Trikot wieder tragen wird, weiß er zurzeit auch noch nicht.

Kesim: "Das wird man dann sehen. Aktuell freue ich mich, dass ich topfit bin, spiele und so soll das weitergehen. Ich will weiter viel Erfahrung im Seniorenbereich sammeln und dann gestärkt nach Essen zurückkehren. Ich habe ständigen Kontakt zu einigen Spielern und freue mich sehr, dass es für Rot-Weiss in der 3. Liga so gut läuft."