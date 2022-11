Alemannia Aachen: Verein muss Strafen im fünfstelligen Bereich zahlen

Alemannia Aachen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und bereitet sich auf einen Heimspiel-Doppelpack vor. In den vergangenen Heimspielen benahmen sich einige Fans daneben.

Der 1. FC Kaan-Marienborn und Rot-Weiß Oberhausen kommen demnächst zum Tivoli, bevor es für Alemannia Aachen nach dem Auswärtsauftritt Anfang Dezember beim 1. FC Düren in die Winterpause geht.

Vier Punkte liegen die Kaiserstädter aktuell hinter Spitzenreiter Preußen Münster zurück. Nun will Aachen mit zwei Heimsiegen noch näher an die Spitze herankommen.

Dafür braucht die Alemannia auch ihre Fans. Am besten lautstark, aber auch in vorbildlicher Manier.

Denn die vergangenen Heimspiele haben die Aachener Verantwortlichen über 12.500 Euro an Strafen gekostet.

Weitere Strafen für Aachen: Für das Abbrennen der Pyrotechnik beim Heimspiel gegen Preußen Münster am 24.09.2022 wurde der Alemannia wegen „unsportlichen Verhaltens einiger ihrer Anhänger“ eine Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro auferlegt. Zudem muss die Alemannia dem Sicherheitsbeauftragten des WDFV bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 nach allen Heimspielen in der Regionalliga West ein Bericht vorgelegt werden, bei dem die Polizei Aachen eine sicherheitsrelevante Spieltagsbewertung abgibt. Durch den Flitzer beim Heimspiel gegen den SC Fortuna Köln am 01.10.2022 wurde eine Geldstrafe von 750 Euro verhängt.

Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht des Verbandes am vergangenen Mittwoch, 09.11.2022 ist am Montagabend auch das schriftliche Urteil des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) für die Vorkommnisse bei den Heimspielen gegen Preußen Münster, Fortuna Köln und Borussia Mönchengladbach II eingegangen.

"Die TSV Alemannia Aachen GmbH hat zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig. Der Verein prüft jedoch, inwiefern die Geldstrafen für den Flitzer sowie den Becherwerfer an die schuldigen Personen weitergeführt werden können", heißt es von offizieller Seite des Regionalligisten.