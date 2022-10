Schalke U23: Nur 1:1 - Thomas Reis befördert Regionalliga-Trio

Die U23 des FC Schalke 04 hat beim 1:1 gegen den SC Wiedenbrück erneut nicht gewonnen, aber gut gespielt. Drei Spieler fehlten aus einem besonderen Grund.

Die U23 des FC Schalke 04 ist nach zuvor vier Siegen in Serie nun schon seit drei Spieltagen in der Regionalliga West sieglos.

Nach dem Unentschieden gegen Rot Weiss Ahlen und einer Niederlage in der Vorwoche bei der SG Wattenscheid 09 gab es auch gegen den SC Wiedenbrück keinen Dreier.

1:1 lautete das Ergebnis vor 200 Zuschauern im Parkstadion. Doch im Gegensatz zur pomadigen und indiskutablen Vorstellung in Wattenscheid zeigte die Mannschaft von Jakob Fimpel, der am Montag den freien Trainingstag gestrichen hatte, diesmal eine engagierte und starke Leistung. Lange sah die Mannschaft auch wie der Sieger aus, aber ein vom Ex-S04-U19-Spieler Stanislav Fehler herausgeholter Elfmeter nach einem Foul von Routinier Tim Albutat brachte in der Schlussminute noch den Ausgleich für den Gast.

Natürlich ärgerte sich Schalkes Trainer Fimpel am Ende über den späten Treffer durch den eingewechselten Hendrik Lohmar. Dennoch war er mit der Reaktion des Teams nach der Pleite in der Vorwoche zufrieden. „Das war wieder die Leistung, die ich von meiner Mannschaft gewohnt bin. Das war das Gesicht, dass wir auch schon die ganze Saison gezeigt haben, aber es ist einfach bitter, wenn man sich dann nicht belohnt“, sagte Fimpel anschließend.

Schalke II: Heekeren – Scheller, Albutat, Müller – van der Sloot (77. Mfundu), Lelle – Bokaka (79. Kurt), Ivan, Kyereewa – Kozuki (86. Flotho), Castelle (55. Dadashov) Wiedenbrück: Hölscher – Böhmer, Zech (60. Lohmar), Amedick, Brosowski – Tia, Liehr Kaptan (58. Szeleschus), Fehler – Aydinel (30. Zahn), Aboagye (83.Rizgis) Schiedsrichter: Jan-Phlipp Schöneseiffen Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Ivan (5.), 1:1 Lohmar (90., Foulelfmeter)

Ärgerlich war das Unentschieden aus Schalker Sicht vor allem, weil die Mannschaft neben dem frühen Führungstreffer durch Andreas Ivan noch weitere hochkarätige Chancen liegen gelassen hat. Alleine viermal landete der Ball am Aluminium.

Und so kam es, wie es kommen musste: Nachdem S04-Torwart Justin Heekeren in den Schlussminuten dreimal glänzend reagierte, landete der Ball doch noch im Netz. „Bitterer geht es nicht. Vor allem, wenn du so ein Spiel ablieferst, wie wir“, schüttelte Fimpel den Kopf. „Das tut weh, das tut mir leid für die Jungs, weil wir einen Dreier verdient hatten.“

Verzichten musste Fimpel auf Kerem Calhanoglu, Julius Schell und Sidi Sané, die von Thomas Reis nach oben gezogen wurden und am Sonntag vielleicht Teil des Bundesligakaders gegen den SC Freiburg sein werden.

Dennoch habe man eine reife Leistung gezeigt und sei auch nicht ins Schwimmen geraten. Dass der Gegner dann auch mal die eine oder andere Chance bekommt, sei normal. „Vielleicht müssen wir im Ballbesitz und bei längeren Ballbesitzphasen trotzdem noch ein bisschen cooler bleiben“, fand Fimpel dann doch noch einen Ansatz. "Ich werde den Jungs sagen, dass es eine gute Leistung war. Und dass man das ein bisschen vom Ergebnis trennen muss."

Tabellarisch wirkte sich Unentschieden vorerst nicht aus. Schalke II bleibt weiter auf dem sechsten Tabellenplatz und reist nächsten Samstag zum 1. FC Bocholt.