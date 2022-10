Regionalliga: Aachen verliert Spiel am grünen Tisch und holt Verteidiger

Wie erwartet wurde das Regionalliga-Spiel Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach II mit 0:2 gewertet.

Nach dem Becherwurf von Aachen wurde nun ein Urteil gefällt. Alemannia Aachen verliert das Regionalliga-Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:2 am grünen Tisch.

Was war passiert? In der 87. Minute wurde der Schiedsrichter-Assistent von einem gefüllten Getränkebecher aus Hartplastik, der aus den Zuschauerrängen geworfen worden war, am Hinterkopf getroffen. Daraufhin brach Schiedsrichter Jörn Schäfer das Spiel beim Spielstand von 0:1 ab, weil ihm die Fortführung nicht zumutbar erschien.

Mittlerweile wurde der Täter von den Aachenern identifiziert, er saß im Familienblock auf dem Tivoli. Der Schiedsrichter-Assistent trug eine ärztlich attestierte Kopfverletzung davon.

Alemannia Aachen verpflichtet Innenverteidiger

Niederlage am grünen Tisch, dafür einen Spieler verpflichtet. Alemannia Aachen hat den zuletzt vereinslosen Dario De Vita geholt. Der Innenverteidiger stand zuletzt bei Viktoria Köln unter Vertrag.

„Mit der Verpflichtung reagieren wir unter anderem auf den längeren Ausfall von Alex Heinze. Vor allem aber sind wir überzeugt von Darios Qualitäten, die er in den vergangenen Wochen schon bei uns im Training zeigen konnte. Wir glauben daran, dass Dario hier nach seiner Verletzung wieder zu seinen Stärken findet und uns weiterhelfen wird“, äußert sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Der Spieler selbst erklärte: "Ich bin voller Tatendrang, diese neue Herausforderung anzugehen und dabei zu helfen, den positiven Trend der Mannschaft fortzuführen. Ich freue mich auf die Fans, die Stadt sowie die Menschen im und um den Verein herum."

Zum ersten Mal für seinen neuen Verein auflaufen kann der Defensivakteur am Samstag (14 Uhr), wenn die Alemannia beim SV Lippstadt zu Gast ist.