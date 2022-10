SG Wattenscheid 09: Ex-Schalker Yildiz "dankbar für die Zeit bei S04"

Am 13. Spieltag der Regionalliga West trifft die SG Wattenscheid 09 auf die U23 von Schalke 04. SGW-Spieler Umut Yildiz erinnert sich an seine Zeit bei S04.

Fünf Jahre spielte Umut Yildiz in den Jugendmannschaften des FC Schalke 04.

Wenn sein aktuelles Team, die SG Wattenscheid 04, am kommenden Sonntag (23.10.) um 14 Uhr auf Schalke 04 II treffen wird, wird Yildiz mindestens zwei alte Bekannte treffen: „Jakob Fimpel und Willi Landgraf waren meine ersten Trainer auf Schalke. Ich freue mich sie wiederzusehen“, erzählt der 22-Jährige. Fimpel ist heute Chefcoach der U23 von Schalke, Landgraf Co-Trainer.

Yildiz erinnert sich gerne an seine Zeit bei den Königsblauen: „Damals bin ich noch zur Schule gegangen und hatte jeden Tag mindestens 45 Minuten Anfahrt, was sich abends im Bett bemerkbar machte“, verrät der gebürtige Düsseldorfer mit einem Augenzwinkern und ergänzt: „Dennoch hat es sich immer gelohnt. Ich habe in jeder Einheit etwas mitgenommen und bin dankbar für die Zeit.“

Die Zweite von Schalke ist eines der Überraschungsteams der laufenden Regionalliga-Saison, steht aktuell auf Platz 4. Aufsteiger Wattenscheid hingegen liegt mit vier Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz.

SG Wattenscheid 09: Erfolg eine Frage der Zeit?

„Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die wenig Regionalliga-Erfahrung hat. Hier und da fehlt es vielleicht an Erfahrung aber nicht an Qualität“, nimmt Yildiz Stellung zur aktuellen Lage bei der SGW. Christian Britscho, Trainer der SGW, erklärte jungst, dass ein Erfolgserlebnis nur eine Frage der Zeit sei. Ob Yildiz glaubt, dass es gegen seinen Ex-Klub soweit sein könnte? „Ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist. Ob es jetzt schon gegen Schalke soweit ist, liegt in unserer Hand“, zeigt sich der Außenstürmer optimistisch.

Neben dem „sehr guten Training“ machen Yildiz zwei Dinge Hoffnung, dass es bald besser läuft für das Schlusslicht der Regionalliga West: „Mit dem Teamzusammenhalt und der offenen Kommunikation untereinander, werden wir zeitnah Erfolge feiern.“

Gut für die SGW ist außerdem das Schalker Ergebnis vom vergangenen Spieltag: Nach vier Siegen in Folge gab es für die Königsblauen „nur“ ein 2:2-Unentschieden gegen Rot Weiss Ahlen. Und vielleicht kann die SGW am kommenden Sonntag ja auch von einem starken Umut Yildiz profitieren, der gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert sein dürfte.