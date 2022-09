Straelens Ex-Bundesliga-Profi: "Ich bin ein Spieler, der auf der Straße groß geworden ist"

Der SV Straelen will nach dem ersten Saisonsieg - 4:0 in Wattenscheid - am Samstag nachlegen. Es geht gegen den SC Wiedenbrück. Ex-Profi Marcel Heller ist voller Tatendrang.

Mit acht Niederlagen in Folge ist der SV Straelen in die Saison gestartet. In dieser Phase sind dem SVS auch nur zwei Treffer gelungen. Mitte September dann, vor der Länderspielpause, dann der Brustlöser: Der SV Straelen siegte mit 4:0 bei der SG Wattenscheid 09 und hat wieder Hoffnung.

"Das war natürlich sehr wichtig. Die Jungs, die wirklich sehr hart und gut arbeiten, haben gesehen, dass es geht. Die Mannschaft hat ja schon im DFB-Pokal gegen St. Pauli gezeigt, was sie drauf hat. Leider kommt man dann in so einen Negativstrudel. Aus diesem ist es dann sehr schwierig herauszukommen. Doch wir sind jetzt hoffentlich auf einem guten Weg", erzählt Marcel Heller, der seit wenigen Wochen in Straelen unter Vertrag steht, gegenüber RevierSport.

Heller an der Römerstraße: Für den SV Straelen ist der 123-malige Bundesligaspieler des SV Darmstadt 98 ein dicker Fisch. Wie der 36-Jährige an der niederländischen Grenze landete, verrät er RevierSport - Heller: "Natürlich wusste ich, in welcher sportlichen Lage sich der Verein befindet. Aber ich weiß, dass man aus solchen Positionen rauskommen kann. Meine große Bedingung war, dass ich im Kreis Aachen weiter wohnen kann. Meine einjährige Tochter ist für mich die wichtigste Person und sie will ich einfach so oft es geht sehen. Ich lebe in Aachen und fahre 100 Kilometer zum Training nach Straelen. Das passt alles."

Die Darmstadt-Ikone - Heller bestritt 210 Spiele (22 Tore, 34 Vorlagen) für die Hessen - ergänzt: "Ich habe mir alles in Straelen angeschaut und war angetan. Es herrschen guten Bedingungen. Straelen hat gute Trainingsplätze, eine gute Mannschaftskabine und sehr nette Menschen, die für den Verein arbeiten. Deshalb fiel mir die Entscheidung auch nicht schwer. Zudem hat mir Hicham Chakkour, der einen guten Einblick in den Verein hat, sehr bei dem Wechsel geholfen."

Heller ist gekommen, um dem SV Straelen bei der Mission Klassenerhalt zu helfen. Was das Ziel angeht, ist der gebürtige Frechener optimistisch. "Wir müssen jetzt nur bis zum Winter so viele Punkte wie möglich holen. Wir müssen einfach in Schlagdistanz sein, um 2023 dann anzugreifen", fordert er.

Dabei spielt Heller selbst im Team von Bekim Kastrati eine wichtige Rolle. Der Flügelflitzer ist topfit und angriffslustig. "In meinem Pass steht zwar, dass ich 36 Jahre alt bin, aber ich fühle mich wie 30. Ich bin topfit, habe nie Alkohol getrunken, nie eine Zigarette geraucht und war nie schwer verletzt. Ich habe einfach Bock, Fußball zu spielen", betont er.

Wie lange er das noch machen wird, weiß Heller nicht. Aber er genießt jeden Tag auf dem Rasenplatz. Denn das runde Leder ist sein Leben. Heller: "Ich bin ein Spieler, der auf der Straße groß geworden ist. Mir ist egal, auf welchem Belag oder wo wir spielen. Ich brauche nur einen Ball am Fuß dann bin ich glücklich." Und das ist er aktuell beim SV Straelen.