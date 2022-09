Regionalliga West: Ahlen gewinnt - Straelen bleibt auch mit Kastrati punktlos

Nach vier Spielen ohne Sieg in der Regionalliga West konnte Rot Weiss Ahlen wieder einen Erfolg feiern, während es für Straelen erneut keine Punkte gab.

Den 8. Spieltag der Regionalliga West eröffneten am Freitagabend Rot Weiss Ahlen und der SV Straelen. Ein echter Krisengipfel, konnten die Straelener vor der Partie doch noch keinen Zähler einfahren, während die Ahlener mit vier Ligaspielen ohne Sieg und dem Aus im Westfalenpokal im Rucksack antraten. Die Hausherren konnten sich dieser Probleme ein Stück weit entledigen: Ahlen gewann mit 2:0 (0:0), Straelen konnte sein Punktekonto auch mit dem neuen Trainer Bekim Kastrati nicht eröffnen.

Schiedsrichter Tobias Severins hatte die Mannschaften torlos in die Kabinen geschickt. Nach dem Seitenwechsel waren die Ahlener dann erfolgreich: Verteidiger Jannik Borgmann sorgte in der 51. Minute für die Führung, zehn Minuten später ließ Hakan Sezer, der bereits Mitte der ersten Hälfte für Hüseyin Bulut in die Partie kam, das 2:0 folgen (62.) und vergrößerte die Straelener Sorgen.

Schlechtester Start in Straelens Geschichte

Dabei sollte es auch bleiben. Der erste Sieg nach fast einem Monat für RWA, beim Schlusslicht bleibt es eine düstere Bilanz, der Negativrekord des Vereins für einen Saisonbeginn wurde weiter ausgebaut. Auch am nächsten Wochenende eröffnen die Straelener den Spieltag, zur neunten Runde der Regionalliga West geht es am Freitag (16. September, 19 Uhr) zu Aufsteiger SG Wattenscheid. Rot Weiss Ahlen bekommt es am Sonntag (18. September, 14 Uhr) mit dem SV Lippstadt zu tun.