RWO: Diagnose steht: Auch Tanju Öztürk fällt mehrere Wochen aus

Rot-Weiß Oberhausen muss den nächsten Ausfall verkraften. Tanju Öztürk wird in den nächsten Wochen fehlen.

Rot-Weiß Oberhausen muss in den kommenden Regionalliga-Partien auf Tanju Öztürk verzichten. Der 33-jährige Innenverteidiger musste bei der 1:3-Heimniederlage gegen Schalke II am Wochenende nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt. Am Mittwoch gab RWO die Diagnose bekannt: Öztürk hat sich einen Faserriss in der Wade zugezogen und wird Vereinsangaben zufolge in den nächsten Wochen fehlen.

Ein bitterer Ausfall für die Oberhausener, schließlich ist der Routinier in der Innenverteidigung gesetzt. Und er ist nicht der einzige: Denn Kapitän Jerome Propheter wird aufgrund einer Hüftverletzung noch länger fehlen aus. Auch mit Sebastian Mai ist nach seinem Sehnenabriss im Adduktorenbereich in den nächsten Monaten nicht zu rechnen. Und Fabian Holthaus sowie Anton Heinz müssen Rotsperren absitzen.





Schon in den ersten Saisonwochen gab es Ausfälle. Doch Präsident Hajo Sommers hat Nachverpflichtungen von vereinslosen Spielern ausgeschlossen. "Die, die da sind, müssen die Kohlen aus dem Feuer holen. Am besten schon am Wochenende in Kaan-Marienborn", sagte er nach der Pleite gegen Schalke II und vor dem Gastspiel bei den Känern am Samstag (14 Uhr).