1. FC Düren: Aufsteiger nach Traumauftakt zu Fehlstarter Straelen

Der 1. FC Düren hat einen Traumstart in der Regionalliga West hingelegt. Nach drei Spielen ist der Aufsteiger Vierter, Trainer Brunetto bleibt aber bescheiden.

Während die anderen Neulinge SG Wattenscheid 09 und 1. FC Bocholt nach dem Aufstieg in die Regionalliga West ordentlich Lehrgeld zahlen mussten und in Bocholt sogar bereits der erste Trainerwechsel der Saison stattfand, hat der 1. FC Düren einen Start nach Maß hingelegt.

Nach drei Spielen steht der Aufsteiger mit sieben Zählern auf dem dritten Platz und ist noch ungeschlagen. „Natürlich fühlen wir uns richtig gut“, genießt auch Trainer Giuseppe Brunetto den Erfolg und die Stimmung der Dürener. „Wenn du so gut in die Saison startest, ist es aber auch einfach, sich gut zu fühlen.“

Ist der Trainer selbst überrascht vom starken Start? „Ich habe es schon gehofft, ich bin aber auch Realist und weiß, dass alle drei Spiele eng waren und auch auf die andere Seite hätten kippen können. Gerade gegen Mönchengladbach haben wir vielleicht etwas glücklich die drei Punkte geholt“, gibt Brunetto mit Blick auf die ersten Spiele zu. Gegen die U23 der Borussia hatte Vincent Geimer den Sieg erst in der 87. Minute perfekt gemacht.

Kriselnde Straelener als nächster Gegner

Und doch holten die Dürener in all diesen knappen Duellen ihre Punkte. „Die Mannschaft hat eine gewisse Gier, jedes Spiel zu gewinnen. Die Mentalität stimmt, es wird kein Zweikampf hergegeben“, analysiert Brunetto die Stärken seiner Mannschaft. Dennoch bleibt die Zielsetzung beim Aufsteiger bescheiden, abheben will nach drei Spielen keiner. „Das ist ein guter Weg, um in der Liga weiter Punkte zu sammeln und unser Ziel frühzeitig zu erreichen. Das bleibt nach wie vor nur der Klassenerhalt.“

Die nächste Aufgabe für Brunettos Mannschaft hat einen genau gegenteiligen Start erlebt. Bisher wartet der SV Straelen auf den ersten Punkt der neuen Saison, verlor am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Kaan-Marienborn. „Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir erwarten einen Gegner, der zu Hause unbedingt punkten will. Aber auch wir fahren dahin, um einen Dreier einzufahren und hoffentlich nehmen wir auch am Wochenende was mit“, blickt der Aufstiegstrainer auf die Partie am kommenden Samstag (13. August, 14 Uhr) im Stadion an der Römerstraße.