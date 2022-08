Nach 0:8-Debakel: Wattenscheid verstärkt Defensive mit Sohn von Ex-Nationalspieler

Die SG Wattenscheid 09 hat nach dem 0:8-Debakel bei Rot Weiss Ahlen noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert und einen Defensivspieler verpflichtet.

16 Gegentore in den ersten drei Regionalligaspielen: Diese verheerende Bilanz hat wohl auch den sportlichen Verantwortlichen der SG Wattenscheid 09 zu denken gegeben.

Der Aufsteiger stellte am Dienstag einen neuen Defensivspezialisten vor. Tim Brdaric, Sohn des ehemaligen deutschen Nationalspielers Thomas Brdaric, hat an der Lohrheide einen Vertrag unterschrieben. Der 22-jährige Innenverteidiger stand zuletzt beim KFC Uerdingen unter Kontrakt.

Tim Brdaric stammt aus der Jugend des VfL Wolfsburg. Über Fortuna Düsseldorf wechselte er 2018 in die U19 von Alemannia Aachen, bevor es den gebürtigen Düsseldorfer ein Jahr später für eine halbe Saison in die USA zog. Über den 1. FC Monheim folgte ein kurzes Gastspiel in Albanien, bevor Brdaric 2021 beim KFC Uerdingen unterschrieb. Seitdem absolvierte er 14 Spiele in der Regionalliga West, wobei ihm ein Tor gelang.

Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo freut sich über die Neuverpflichtung: "Wir haben mit Tim einen Spieler für uns gewinnen können, der trotz seiner 22 Jahre genau weiß, worauf es in der Regionalliga ankommt. Er kann sowohl im defensiven Mittelfeld, als auch in der Abwehrzentrale eingesetzt werden. Auf beiden Positionen hat er in der vergangenen Saison ordentliches Durchsetzungsvermögen bewiesen. Wir freuen uns, dass er sich für 09 entschieden hat."

Auch Brdaric ist glücklich, künftig das schwarz-weiße Trikot zu tragen: "Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Spieler bei diesem traditionsreichen Verein zu sein. Mit der SG Wattenscheid konnte ich mich direkt identifizieren. Ich freue mich auf die Fans und mein Ziel ist es, mit diesem Verein eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten."