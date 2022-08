Erfolg macht durstig: Darum fiel die Choreo vom Schalke-Gegner im Pokal aus

Der FC Schalke hat die 2. Runde im DFB-Pokal mühelos erreicht. Für aufsehen sorgte vor allem der Gegner, mit einer humorvollen Banner-Botschaft.

Pflichtaufgabe gemeistert: Der FC Schalke 04 setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 5:0 (4:0) beim Regionalligisten Bremer SV durch.

Es war das Duell der Aufsteiger. Schalke stieg von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Bremer SV sicherte sich die Meisterschaft in der Bremen-Liga und spielt nun in der Regionalliga Nord. Ungeschlagen setzte sich der Bremer SV in der Bremen-Liga durch. Mit sagenhaften 98 Zählern und 152 geschossenen Toren.

In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord setzte man sich gegen die SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und Wandsbeker TSV Concordia aus Hamburg durch, am Ende reichte der zweite Platz der Aufstiegsrunde zum ersehnten Aufstieg - gegen Kickers Emden gab es eine 1:2-Niederlage.





So viel Erfolg hat offenbar auch sehr durstig gemacht. Denn die Fans des Bremer SV fielen gegen den FC Schalke mit einem humorvollen Banner auf, auf dem sie erklärten, warum es im Spiel des Jahres gegen die Königsblauen keine aufwendige Choreographie gab. Die Antwort auf dem Banner war simpel: "Choreo fällt heute aus. Haben das Geld beim Aufstieg versoffen."





Offenbar war es gar nicht das Spiel des Jahres, denn der Aufstieg stand zuletzt über allem. Wenn man die Historie des Vereins sieht, dann kann man verstehen, warum die Anhänger ob des Aufstiegs so aus dem Häuschen waren. Oft wurde die Mannschaft nur Zweiter, dann wurde sie mehrmals Meister (teils ohne Niederlage), aber die Lizenz für die 4. Liga war nicht darstellbar. Nun passte alles - das haben die Fans offenbar mehr als nur gefeiert.

Und wenn die Mannschaft sich weiter so präsentiert, dann steht einem weiteren Verbandspokal-Sieg nichts im Weg und die Anhänger können in einem Jahr die verpasste Choreo nachholen.