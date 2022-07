Regionalliga West: Fortuna Köln verpflichtet Ex-Duisburger

Fortuna Köln hat sich ein weiteres Mal verstärkt. Ein früherer Spieler des MSV Duisburg kommt zum West-Regionalligisten.

Kurz vor dem missglückten Regionalliga-Start gegen den SV Lippstadt (0:1) hat sich Fortuna Köln noch einmal verstärkt. Arnold Budimbu hat einen einen Vertrag bei den Südstädtern unterzeichnet. Bei der Heimpleite gegen Lippstadt am Samstag kam der 27-Jährige bereits zum Einsatz, wurde in der Schlussphase eingewechselt. Budimbu hat als Probespieler im Training und in Testspielen überzeugt.

"Ich freue mich sehr, denn ich bin in Köln aufgewachsen. Die Fortuna ist ein Club, dessen Situation ich immer verfolgt habe. Es ist eine große Ehre, in meiner Heimat spielen zu dürfen", wird er zu seinem Wechsel zitiert.

Budimbu kommt von Phoenix Lübeck aus der Regionalliga Nord. Der Offensivmann ist aber auch im Westen kein Unbekannter: Er stammt aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln, spielte anschließend für Rot-Weiß Oberhausen, Schalke II, den TSV Steinbach und den MSV Duisburg. Beinahe jährlich wechselte Budimbu den Verein. Er bringt unter anderem die Erfahrung von 113 Einsätzen in der Regionalliga West (14 Tore, 19 Vorlagen) und 28 Partien (ein Tor, eine Vorlage) in der 3. Liga mit in die Domstadt.

"Budi ist auf vielen Positionen einsetzbar und mit seinen offensiven Qualitäten eine Bereicherung für unseren Kader. Nach den positiven Eindrücken in den Testspielen und im Mannschaftstraining war schnell klar, dass eine Verpflichtung sehr wahrscheinlich wird", sagt Fortuna Kölns Sportlicher Leiter Matthias Mink, der Budimbu bereits aus Steinbach kennt. "Wir freuen uns, dass Arnold sich für unseren Weg entschieden hat."