Regionalliga West: Teams, Termine, Übertragung - das ändert sich in der Saison 2022/23

Am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison in der Regionalliga West. Alle Infos zur Spielzeit 2022/23 gibt es hier.

Der Countdown läuft, am Freitag beginnt die neue Saison in der Regionalliga West. Und das gleich mit einem Schlager mit ganz viel Tradition, denn im Eröffnungsspiel empfängt Rot-Weiß Oberhausen am Freitagabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) Alemannia Aachen. Es ist der Startschuss in die elfte Spielzeit seit der Neustrukturierung der Ligen 2012. Alle Infos und Neuerungen rund um die neue Spielzeit gibt es hier.

Teilnehmer

Eine Saison ohne Rot-Weiss Essen - das hat es in der Regionalliga West in ihrer heutigen Form noch nicht gegeben. Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Anläufen gelang der Aufstieg in der Vorsaison endlich, gegenüber Preußen Münster hatte RWE am Ende knapp die Nase vorn. Neben dem Meister haben die Absteiger Bonner SC, FC Wegberg-Beeck, SF Lotte, KFC Uerdingen und VfB Homberg die Liga verlassen.

Vier Teams kommen als Aufsteiger aus den Oberliga neu dazu: Zum ersten Mal überhaupt sind der 1. FC Düren (Mittelrhein) und der 1. FC Bocholt (Niederrhein) dabei. Aus der Oberliga Westfalen schafften der 1. FC Kaan-Marienborn und die SG Wattenscheid den Sprung. Damit meldet sich die SGW knapp zweieinhalb Jahre nach dem insolvenzbedingten Rückzug vom Spielbetrieb zurück in Liga vier.

Einen West-Absteiger aus der 3. Liga gab es nicht. So kehrt die Liga in dieser Saison erstmals seit 2018/19 zur Sollstärke von 18 Teams zurück.

Auf- und Abstieg

Allein der Meister der Regionalliga steigt in die 3. Liga auf. Als Favoriten auf den Titel werden Preußen Münster, der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen oder Fortuna Köln von den Experten gehandelt.

Am anderen Ende der Tabellen ergibt sich folgende Lage: Die drei letztplatzierten Teams steigen in jedem Fall ab. Sollte darüber hinaus ein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen, müsste auch der Tabellen-15. runter.

Termine

An diesem Wochenende steht der erste von 34 Spieltagen an. Das Saisonfinale ist für den 15. Mai des nächsten Jahres angesetzt. Nach dem 20. Spieltag am 12. Dezember geht es in die Winterpause. Anders als in den drei Profiligen pausiert die Regionalliga also nicht während der Winter-WM in Katar. Ab dem 3. Februar 2023 rollt der Ball wieder.

TV-Übertragung

Mit Sporttotal hat sich ein Anbieter die Exklusiv-Rechte für die gesamte Regionalliga West gesichert - ein Novum. Alle Saisonspiele werden per Pay-per-View zu sehen sein, auch Highlights sollen wenige Stunden nach Abpfiff abrufbar sein. Das Eröffnungsspiel wird kostenfrei angeboten. Wie üblich, gibt es alle Partien auch im RevierSport-Liveticker.

Der erste Spieltag im Überblick

Die Vorjahrestabelle

Die letzten 10 Meister der Regionalliga West

2021/22: Rot-Weiss Essen

2020/21: Borussia Dortmund

2019/20: SV Rödinghausen

2018/19: Viktoria Köln

2017/18: KFC Uerdingen

2016/17: Viktoria Köln

2015/16: Sportfreunde Lotte

2014/15: Borussia Mönchengladbach II

2013/14: Fortuna Köln

2012/13: Fortuna Köln