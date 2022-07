SV Straelen: Achtungserfolg gegen Fortuna Düsseldorf

Der SV Straelen hat im Test gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf einen Achtungserfolg erzielt.

Über 20 Abgänge, 13 Zugänge, dazu mit Ex-Profi Sunday Oliseh einen neuen Trainer. Beim Regionalligisten SV Straelen wird derzeit ein großer Umbruch vollzogen.

Daher muss sich die neu formierte Mannschaft erst finden, was im Test gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Sonntag gut gelang. Denn die Straelener hielten gut mit und verloren am Ende nur mit 1:2 (1:1).

[b]Fortuna Düsseldorf: Wolf - Oberdorf, Hoffmann, Vukancic (64. Uchino), Gavory - Klaus, Piotrowski (82. Tanaka), Sobottka, Peterson - Iyoha (82. Ampomah), Kownacki Wolf - Oberdorf, Hoffmann, Vukancic (64. Uchino), Gavory - Klaus, Piotrowski (82. Tanaka), Sobottka, Peterson - Iyoha (82. Ampomah), Kownacki SV Straelen:[/b] Paris (46. Kratzsch) – Brodersen, Baraza, Päffgen (72. Refai), Miyamoto (84. Stevens), Fionouke, Joep Munsters (63. Arifi, 82. Niels Munsters), Mata, Vicario, Ubabuike (63. Futkeu), Harouz (63. Mvibudulu) Tore: 1:0 Hoffmann (23.), 1:1 Mata (28.), 2:1 Kownacki (63., Foulelfmeter)

Ken Mata, der aus der U19 des MSV Duisburg nach Straelen kam, erzielte nach 28 Minuten den Ausgleich für die Straelener. Gegenüber der "RP" zeigte sich Oliseh mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner jungen Mannschaft. Die Spieler sind viel gerannt und haben 90 Minuten gekämpft. Aber ich habe auch gesehen, dass es in allen Bereichen noch viel zu verbessern gibt. Da kann ich nur hoffen, dass noch zwei neue Spieler mit Erfahrung zu uns kommen."

Die wird er mit Sicherheit bekommen, etwas Zeit bis zum Saisonstart ist ja noch, am 23. Juli startet der SVS mit dem Spiel bei der U23 des FC Schalke. Vorher wird weiter getestet, das nächste Mal am Mittwoch um 19 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark beim Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck.