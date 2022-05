Am Samstag steigen insgesamt 21 Verbandspokal-Endspiele im Rahmen des Finaltags der Amateure - die ersten Spiele sind bereits absolviert. Die Übersicht.

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat den Berliner Landespokal gewonnen. Der Drittliga-Absteiger setzte sich im Endspiel am frühen Samstagnachmittag mit 2:1 (0:1) gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke durch.

Vor 1215 Besuchern im Mommsenstadion erzielten Lukas Pinckert (90./+1) und Soufian Benyamina (90./+7) in einer dramatischen Schlussphase die entscheidenden Tore zum 1:1 und 2:1. Tugay Uzan hatte zuvor in der 40. Minute Altglienicke mit 1:0 in Führung gebracht.

Farat Toku übernahm Viktoria Berlin am 3. März 2022. Tokus Pflichtspiel-Bilanz als Viktoria-Trainer: Fünf Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen .

Bis zu diesem Zeitpunkt bestimmte Viktoria klar das Geschehen. Die Lichterfelder ließen aber etliche Gelegenheiten aus. Es blieb in der zweiten Hälfte lange beim knappen Vorsprung der VSG. Viktoria rannte zwar wütend an, doch erst nach der Gelb-Roten Karte für den Altglienicker Tim Häußler (90.) fand die Mannschaft von Farat Toku die entscheidenden Lücken.

Der Bochumer Junge Toku wird Berlin am Sonntag Richtung Heimat verlassen. Nach RS-Informationen wird der Fußballlehrer dann auch erst einmal im Ruhrgebiet bleiben und nicht mit der Viktoria in die Regionalliga Nordost gehen. Toku hatte es knapp verpasst, die Berliner in der 3. Liga zu halten, verabschiedet sich nun aber mit dem Landespokal-Sieg aus der Hauptstadt.

Anpfiff um 12.15 Uhr

Berlin

VSG Altglienicke (Regionalliga) - Viktoria Berlin (3. Liga) 1:2

Hamburg

Altona 93 - FC Teutonia 05 1:2

Hessen

Steinbach Haiger - Kickers Offenbach 0:1

Rheinland

FV Engers - FC Karbach 1:0

Sachsen-Anhalt

FC Einheit Wernigerode - 1. FC Magdeburg 0:5

Südbaden

DJK Donaueschingen - SV Oberachern 0:2

Anpfiff 14.15 Uhr

Baden

Waldhof Mannheim - FC Türkspor Mannheim

Brandenburg

VfB Krieschow - Energie Cottbus

Mecklenburg-Vorpommern

TSG Neustrelitz - Greifswalder SC

Saarland

FC Homburg - SV Elversberg

Schleswig-Holstein

TSB Flensburg - Vfb Lübeck

Südwest

TSV Schott Mainz - FC Pirmasens

Thüringen

Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz

Anpfiff 16.15 Uhr

Mittelrhein

Fortuna Köln - Viktoria Köln

Niederrhein

SV Straelen - Wuppertaler SV

Sachsen

Chemnitzer FC - Chemie Leipzig

Württemberg

Stuttgarter Kickers - SSV Ulm

Anpfiff 16.40 Uhr

Bayern

FC Illertissen - TSV Aubstadt

Bremen

Bremer SV - Leher TS

Niedersachsen

Heeslinger SC - TuS BW Lohne

Westfalen

Preußen Münster - SV Rödinghausen